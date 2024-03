Samsung Galaxy Watch 7: tre varianti, più fluido ma consumerà meno

Aggiornamento 25/03: nuovi rumor sulle varianti dell’orologio Samsung, li trovate nell’articolo.

Chi sta aspettando la presentazione di Samsung Galaxy Watch 7, sappia che l’intenzione del produttore sarebbe quello di proporlo ai consumatori in più versioni. In ballo ci sarebbero per la prima volta tre varianti dello smartwatch di prossima generazione, ognuna delle quali pensate per un determinato pubblico di riferimento, sia nel design che nelle specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Watch 7: trapelano nuove informazioni, fra varianti e specifiche

Galaxy Gear – Crediti: Samsung

Le varianti sarebbero quindi Samsung Galaxy Watch 7 Classic, Watch 7 Pro e una non ben identificata, forse proprio quella che si vocifera che dopo oltre un decennio potrebbe reintrodurre un display quadrato. Ma c’è anche chi in rete suggerisce che il nuovo modello potrebbe avere una struttura più tipicamente rugged, pensata per chi volesse uno smartwatch meno elegante ma più resistente.

The new Galaxy Watch 7 lineup is 'Rugged style watch'. The brand name has been decided not yet.

refer👇 pic.twitter.com/k4HK43KSoj — SuperRoader (@RoderSuper) March 22, 2024

Caratteristiche alla mano, una delle principali novità si chiamerebbe Exynos W940, che si vocifera potrebbe essere il primo SoC Samsung a 3 nm. Il salto generazionale rispetto ai 5 nm dell’attuale W930 della serie Galaxy Watch 6 permetterebbe ai futuri smartwatch fabbricati da Samsung di offrire prestazioni migliori del 30% e consumi ridotti del 50%, a beneficio di fluidità e autonomia e fare concorrenza allo Snapdragon W5/W5+ di modelli come OnePlus Watch 2 e Xiaomi Watch 2.

Un altro avanzamento tecnico riguarderebbe il taglio di memoria ROM, che salirebbe dai 16 GB della serie Watch 6 a 32 GB per ospitare più quadranti, app e musica da ascoltare offline. Niente da fare invece per lo schermo MicroLED, la cui implementazione sarebbe stata rinviata a più in là nel tempo, una tecnologia che nemmeno Apple sarebbe ancora capace di maneggiare.

