Apple, Meta e Google nel mirino dell’UE: indagine ufficiale per l’adeguamento al DMA

In una conferenza stampa tenutasi nelle scorse ore, la Commissione Europea ha annunciato l’inizio di un’indagine ufficiale su tre aziende che non si sarebbero adeguate completamente e correttamente al nuovo Digital Markets Act (DMA) entrato in vigore nelle scorse settimane. Le compagnie finite nel mirino sono Apple, Alphabet (Google) e Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) che non avrebbero fatto abbastanza per adeguarsi alla nuova legislazione.

L’Europa non è soddisfatta: Apple, Google e Meta non si sono adeguati completamente al DMA

Le criticità evidenziate dall’Unione Europea sono le stesse che hanno tenuto banco nelle discussioni sul web: ad Apple vengono contestate le commissioni applicate agli store di terze parti e la schermata di scelta del browser, mentre per Google il problema è rappresentato dalla preferenza verso i suoi servizi all’interno del motore di ricerca (oltre alle commissioni per le terze parti).

La situazione sembra essere più complessa, invece, per Meta: la compagnia di Mark Zuckerberg infatti non avrebbe fornito agli utenti una reale scelta per evitare la raccolta combinata dei dati, mentre è finito sotto la lente d’ingrandimento anche l’abbonamento che permette di rimuovere la pubblicità sui propri social network (Facebook e Instagram).

Secondo la responsabile dell’Antitrust europeo, Margrethe Vestager, l’indagine avrà una durata di almeno 12 mesi, al termine dei quali l’Unione Europea stabilirà se le misure adottate dalle aziende in questione saranno sufficienti per adeguarsi al DMA.

