CUBOT KingKong AX è il nuovo rugged phone extra sottile e super resistente

Il settore dei dispositivi ultra-resistenti ormai è ricco di prodotti interessanti e completi e non sempre si riesce ad innovare. Per la sua ultima creatura, il brand cinese ha voluto puntare su qualcosa di diverso dal solito, ma che in realtà potrebbe rappresentare un inizio tutto nuovo per questa tipologia di smartphone. CUBOT KingKong AX è il rugged phone più sottile del momento, una soluzione che non bada ai compromessi e che punta ad offrire un comparto tecnico affidabile, la massima robustezza ed un corpo facile da maneggiare.

CUBOT KingKong AX è il rugged phone sottile e leggero: ecco cosa aspettarsi del nuovo smartphone del brand

Crediti: CUBOT

Il fatto che CUBOT KingKong AX sia un rugged phone sottile non significa che abbia delle carenze lato resistenza: il dispositivo è certificato IP68 e IP69K ed è in grado di affrontare senza alcun problema polvere, acqua, urti e cadute. Nonostante queste caratteristiche, il telefono presenta una scocca sottile ed un corpo leggero (12,7 mm di spessore e 296 grammi di peso, ovviamente in relazione agli altri rugged presenti sul mercato). Chi ha detto che avere un dispositivo ultra-resistente significa necessariamente avere un telefono super ingombrante?

Crediti: CUBOT

Per quanto riguarda le specifiche del nuovo KingKong AX, ci troviamo alle prese con un modello di fascia media dotato di caratteristiche da non sottovalutare. Il rugged è mosso dal chipset a 6 nm Helio G99 di MediaTek (ormai una garanzia in fatto di rapporto qualità/prezzo e performance), con 12 GB di RAM (+ 12 GB aggiuntivi tramite Virtual RAM) e 256 GB di spazio di archiviazione (espandibile via micro SD). Frontalmente trova spazio uno schermo Full HD+ da 6,5″ con refresh rate a 120 Hz; la cover posteriore ospita un display secondario (circolare e touch, da 1,32″) utile per visualizzare le notifiche, l’ora ed accedere a varie funzioni. La batteria è un’unità da 5.100 mAh con ricarica rapida da 33W mentre il comparto fotografico offre un sensore principale da 100 MP, un obiettivo macro da 5 MP ed una selfie camera da 32 MP. Lato software è presente Android 14, l’ultima versione dell’OS del robottino verde.

Crediti: CUBOT

Il lancio internazionale di CUBOT KingKong AX è fissato per il 15 aprile: manca ancora un po’ di tempo al debutto, ma nel sito ufficiale della compagnia trovate già la pagina dedicata ed una interessante iniziativa promozionale.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

