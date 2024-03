Rabbit r1 è pronto: le prime spedizioni già questa settimana

Il momento in cui gli utenti potranno finalmente mettere le mani su Rabbit r1 si sta finalmente per materializzare, con le prime spedizioni che saranno pronte già nel corso di questo fine settimana. Gli sviluppatori, infatti, hanno annunciato di essere pronti a rispettare i tempi delineati al momento del preordine, con i primi dispositivi che raggiungeranno gli utenti tra qualche settimana.

L’intelligenza artificiale di Rabbit r1 sarà disponibile presto per i primi clienti

Crediti: Rabbit

Con un post su Twitter/X, Rabbit ha annunciato che le prime spedizioni del modello r1 saranno pronte già questa domenica, 31 marzo, ma gli utenti inizieranno a ricevere il proprio acquisto soltanto a partire dal 24 aprile, a causa delle lunghe procedure doganali a cui saranno sottoposti gli ordini e le spedizioni.

“Vorremmo condividere che siamo sulla buona strada affinché il primo lotto statunitense inizi a lasciare la fabbrica a Pasqua, il 31 marzo, come promesso. Stimiamo che la spedizione richieda poco più di tre settimane poiché gli ordini dovranno passare sia attraverso la dogana internazionale che quella statunitense, con i primi ordini che raggiungeranno i clienti intorno al 24 aprile. La prossima settimana ti forniremo maggiori dettagli sul processo di spedizione e su cosa aspettarti il ​​primo giorno con r1. Non vediamo l’ora che possiate provare r1 in prima persona!” ha dichiarato Rabbit.

Dalla prossima settimana, quindi, gli utenti verranno informati anche sul primo approccio con Rabbit r1, con maggiori dettagli che verranno condivisi in rete e ci lasceranno approfondire la conoscenza di questo particolare dispositivo con intelligenza artificiale.

