Samsung lancerà un Galaxy Watch con un design tutto “nuovo”

Quando pensiamo agli indossabili di Samsung è impossibile non farsi venire in mente dei dispositivi dal design circolare. È da oltre un decennio che la compagnia asiatica lancia solo modelli di questo tipo ed ormai è il form factor che associamo alla serie Samsung Galaxy Watch. Tuttavia, secondo un report, le cose potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi.

Samsung Galaxy Watch: in arrivo un nuovo indossabile con display quadrato, secondo i leak

Galaxy Gear – Crediti: Samsung

A quanto pare Samsung sarebbe al lavoro su un Galaxy Watch dal display quadrato, un formato che non si vedeva da tempo per i dispositivi del brand. Nel lontano 2013, la compagnia ha lanciato sul mercato Galaxy Gear (seguito poi da Gear 2 e Gear Live), indossabile con uno schermo quadrato ma successivamente tutti gli sforzi sono stati concentrati verso modelli con display circolari. Secondo fonti interne all’azienda, ci sarà un ritorno del form factor quadrato (o rettangolare, non ci sono ancora certezze).

Ovviamente è ancora tutto molto nebuloso: la gamma Galaxy Watch 7 (in arrivo quest’anno) subirà questo cambiamento? Non è da escludere che Samsung possa avere in mente due serie, con display circolare e quadrato, in modo da accontentare i gusti degli utenti. Inoltre non vi è certezza nemmeno per il debutto: il lancio potrebbe avvenire già quest’anno, ma non è da escludere che l’uscita possa avvenire direttamente nel 2025. Insomma, pare che vi sia un’unica “certezza”, ossia l’arrivo di un Samsung Galaxy Watch quadrato.

