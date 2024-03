GPD Win 4 è un PC portatile e una console da gaming, con Ryzen 5 e tastiera a comparsa

Un po’ PC portatile, con un pizzico di console da gaming ed una tastiera fisica (che non fa mai male): questa è la ricetta di GPD Win 4, soluzione in offerta con codice sconto ad un prezzo super interessante. Porta il tuo computer ovunque, gioca in qualsiasi momento e sfrutta tanta potenza direttamente nel palmo della tua mano!

Codice sconto GPD Win 4: il PC da gaming in formato ultra-compatto, con tastiera, Ryzen 5 e 15/512 GB

Crediti: GPD

Il mini PC GPD Win 4 è una soluzione che fonde le esigenze dei videogiocatori con quelle degli utenti in cerca di un computer completo a tutto tondo, ma in formato “portatile”. Il terminale si presenta come una vera e propria console portatile da gaming con Windows 11, stick analogici, una croce direzionale e i classici pulsanti (ABXY e dorsali). Il display è un’unità LCD da 6″ con risoluzione Full HD, rapporto in 16:9 e refresh rate fino a 44/60 Hz; sotto lo schermo è nascosta una tastiera a comparsa, QWERTY e retroilluminata. In questo modo il dispositivo può essere utilizzato senza alcun problema come una mini postazione; inoltre è presente una pratica dock che include anche una porta HDMI (e non solo). GPD Win 4 si collega tramite USB-C alla stazione e tramite questa può essere utilizzata come console console domestica e come PC desktop.

Le specifiche tecniche sono affidate al processore AMD Ryzen 5 7640U, con grafica Radeon 760M, 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage SSD. È presente una batteria da 45.62 Wh, il WiFi 6, il Bluetooth, speaker stereo ed un mini trackpoint integrato.

Crediti: GPD

Il mini PC/console GPD Win 4 scende di prezzo su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato: solo 670€ con tanto di spedizione gratis! Si tratta di una cifra davvero niente male per un terminale unico nel suo genere, che unisce la praticità della console da gaming con un utilizzo da PC in formato portatile. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

