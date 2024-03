Xiaomi Pad 7: i nuovi tablet costeranno di più della serie 6

Ci avviciniamo a quel periodo dell’anno in cui è attesa la presentazione della serie Xiaomi Pad 7, con nuovi modelli per il catalogo di tablet dell’azienda cinese. Ogni generazione, Xiaomi è solita cambiare le carte in tavola per quanto riguarda i modelli: per le ultime serie, abbiamo avuto Pad 4 e 4 Plus, poi Pad 5, 5 Pro e 5 Pro 12.4, infine Pad 6, 6 Pro, 6 Max e 6S. Non è ancora chiaro quali e quanti saranno i modelli per la prossima serie 7, ma abbiamo già diverse indiscrezioni in materia di specifiche e prezzi.

Sono previsti aumenti di prezzo per i futuri tablet della serie Xiaomi Pad 7

The pricing of the Pad 7 Series will also be increasing compared to the Pad 6 series as upgrades are big, so prepare for seeing expensive Xiaomi tablets https://t.co/MYh0KcEAo7 — Kartikey Singh (@That_Kartikey) March 25, 2024

Secondo il leaker Kartikey Singh, la serie Xiaomi Pad 7 avrà prezzi più alti rispetto a quelli della serie Xiaomi Pad 6, che ricordiamo è stata lanciata in Cina al costo di 1.899 CNY (243€), 2.399 CNY (307€), 3.299 CNY (422€) e 3.799 CNY (486€) per i vari modelli disponibili in commercio.

Questo aumento di prezzo sarebbe giustificato dall’adozione di una scheda tecnica più avanzata, a partire dal System-on-a-Chipset, che sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2 Leading su Xiaomi Pad 7 e il più recente e potente Snapdragon 8 Gen 3 su Pad 7 Pro. Il primo avrebbe uno schermo LCD da 10″ 2.367 x 1.480 pixel con refresh rate a 144 Hz, mentre il secondo vanterebbe un più pregiato OLED. Si parla poi di una batteria da 10.000 mAh con ricarica 120W, fotocamera da 50 MP, Android 14 e HyperOS e 4 speaker.

Non è nota la data di presentazione, ma se la serie Xiaomi Pad 6 fu presentata ad aprile possiamo aspettarci che la serie 7 debutta ad aprile 2024, e a questo giro potrebbe esserci una grande novità per noi occidentali e anche il ritorno di un modello compatto.

