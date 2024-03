Samsung Galaxy Z Flip 6: migliorie anche per display e memorie

Chi attende il lancio di Samsung Galaxy Z Flip 6 dovrà ancora attendere qualche mese, ma è già possibile farsi un’idea su quelle che saranno le sue novità. Samsung non si dimostra praticamente mai una compagnia che rinnova in maniera radicale i suoi prodotti, tendendo piuttosto a proporre degli aggiornamenti incrementali.

Samsung Galaxy Z Flip 6: un nuovo leak parla delle sue specifiche tecniche

Flip 6 Spec Sheet

Snapdragon, Exynos up to 8 GB RAM, 12 GB depending on region

256,512 GB of storage

Longer battery than predecessor

120Hz external screen in development — kro (@kro_roe) March 23, 2024

Anche per Samsung Galaxy Z Flip 6 non sono attesi grandi stravolgimenti, come confermano le immagini render trapelate in rete che ne hanno rivelata la medesima estetica. Secondo gli ultimi leak, la scheda tecnica non dovrebbe più basarsi unicamente su SoC Qualcomm bensì anche su soluzioni proprietarie, cioè Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy in stile S24 ed S24+.

La memoria ROM rimarrebbe a 256/512 GB mentre quella RAM salirebbe a 8/12 GB, il tutto accompagnato da una batteria ma che sarebbe più grande che in precedenza, forse da 4.000 mAh, rispetto ai 3.700 mAh di Z Flip 5. Lo schermo esterno salirebbe da 3,4″ a 3,9″ e vanterebbe un refresh rate a 120 Hz, pareggiando quello del pannello interno che invece non varierebbe dai 6,7″. Si parla poi di un sistema di raffreddamento migliore, di una doppia fotocamera da 50+12 MP con ultra-grandangolo, Galaxy AI e 7 anni di aggiornamenti garantiti, fra versioni di Android e patch di sicurezza.

Per quanto non sia ancora stata annunciata ufficialmente, c’è già quella che sarebbe la data di lancio, per un evento Unpacked ricco di novità, fra Galaxy Z Fold 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Ring e Galaxy Book 4 Edge.

