Samsung Galaxy S23 e One UI 6.1: annunciata la data di aggiornamento

Manca pochissimo al roll-out dell’aggiornamento One UI 6.1 per i possessori dei modelli di smartphone che compongono la serie Samsung Galaxy S23. Presentata in simultanea al lancio della serie Samsung Galaxy S24, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda è intermedia solamente nel nome, perché nasconde un’importante novità. Si chiama Galaxy AI, suite di funzionalità d’intelligenza artificiale che adesso ha una data ufficiale per il rilascio su S23.

Samsung annuncia quando rilascerà l’aggiornamento One UI 6.1 per la serie Galaxy S23

Come segnalato da alcuni utenti cinesi sui social network, chi possiede uno fra Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ed S23 FE ha ricevuto una notifica da parte dei server Samsung che ha comunicato loro il 28 marzo come data di rilascio della One UI 6.1. Questa data coincide con quanto annunciato in precedenza dalla divisione sud-coreana, resta da capire se ciò riguarderà anche l’utenza occidentale o se a ovest il roll-out partirà nei giorni o settimane successive.

Non vi è ancora nessuna certezza, ma in precedenza è stato affermato che entro fine marzo l’aggiornamento dovrebbe arrivare anche su Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9, S9+ ed S9 Ultra, pertanto non sarebbe strano se il roll-out partisse per tutti quanti questi modelli durante la stessa giornata.

Come anticipato, la grande novità della One UI 6.1 sarà Galaxy AI, un aggiornamento che porterà l’intelligenza artificiale di Samsung anche sui modelli di scorsa generazione: sappiamo già quali feature arriveranno e quali no fuori dalla serie S24 e che in futuro saranno a pagamento.

