One UI 6.1: annunciati i modelli Samsung che si aggiorneranno a marzo

Ci siamo: durante questo mese di marzo, l’aggiornamento One UI 6.1 sta per giungere anche su altri dispositivi firmati Samsung, e porterà con sé anche le funzionalità Galaxy AI. Pur trattandosi di un update intermedio, il suo rilascio è atteso da tutti quegli utenti che vogliono saggiare non soltanto le novità dell’interfaccia utente e delle app di sistema ma anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale della compagnia.

Samsung sta per rilasciare l’aggiornamento One UI 6.1: ecco su quali smartphone e tablet

Crediti: Samsung

Questa volta non parliamo di voci di corridoio ma di un annuncio ufficiale, perché Samsung fa sapere che entro fine marzo l’aggiornamento One UI 6.1 arriverà sui seguenti modelli, fra smartphone e tablet:

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

FE Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

L’aggiornamento porterà con sé diverse novità, a partire dal miglioramento delle animazioni, più personalizzazioni per la schermata di blocco, poter usare lo smartphone come webcam e le funzionalità di Galaxy AI. Queste comprendono Cerchia e Cerca, editing foto e video con AI generativa, traduzioni in tempo reale per chiamate e messaggi e l’Assistente Note; come già anticipato, quindi, mancheranno alcune feature che per il momento rimarranno esclusive della serie S24.

