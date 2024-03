Instagram Threads: arriva finalmente l’app ufficiale per Windows

L’espansione di Threads, il nuovo social network testuale di Instagram, continua senza sosta con l’app ufficiale che in questi giorni arriva finalmente anche sui sistemi operativi di Microsoft. Gli utenti di Windows 10 e Windows 11, infatti, potranno utilizzare l’app del social network direttamente dal desktop, effettuando il download tramite il Microsoft Store.

Instagram Threads arriva ufficialmente anche su Windows 10 e Windows 11

Crediti: Threads

Ad annunciare l’arrivo della nuova app ufficiale per Windows è stato proprio Mark Zuckerberg, CEO di Meta, che ha postato su Threads una simpatica foto degli albori di Facebook dove però viene ritratta la moderna app appena rilasciata. Tramite l’applicazione ufficiale, gli utenti del nuovo social di Instagram potranno sfruttare tutte le funzionalità del servizio, nonostante non si tratti di una vera e proprio app nativa.

Effettuando il download dal Microsoft Store, infatti, verrà installata su Windows 10 e Windows 11 una Progressive Web App (PWA) della versione web di Threads. Non si tratta quindi di una vera propria applicazione sviluppata per il sistema operativo, ma è comunque un’ottima soluzione per avere accesso al nuovo social network di Instagram.

