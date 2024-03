LPDDR6 solo sui flagship Android: iPhone 16 avrà RAM “vecchie”

A cinque anni di distanza dal lancio dello standard LPDDR5, le prime memorie RAM LPDDR6 sarebbero pronte al debutto, ma non su tutti i top di gamma di prossima generazione. Gli ultimi rumor ci dicono che lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm potrebbe bruciare la concorrenza sul tempo e introdurre questa tecnologia sui futuri flagship Android, mentre si ipotizza che Apple potrebbe attendere e non fare lo stesso sulla serie iPhone 16.

Le memorie RAM LPDDR6 debutteranno sui futuri top di gamma Android, non su iPhone 16

Crediti: Samsung

Se si guarda al panorama attuale di fascia alta, sia iPhone 15 Pro/Pro Max che la quasi totalità dei top di gamma Android utilizzano memorie RAM di tipo LPDDR5X, eccezion fatta per alcuni Android con le ancora più recenti LPDDR5T. Con l’avvento dello Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm sembra intenzionata a saltare lo standard LPDDR5T e anticipare i chipmaker rivali adottando il nuovo standard per le memorie RAM su Android.

Nel caso di Apple, invece, il futuro A18 Pro che troveremo su iPhone 16 Pro e Pro Max non dovrebbe fare altrettanto, continuando a utilizzare memorie RAM di tipo LPDDR5X come sugli attuali melafonini o al più LPDDR5T. Una decisione che potrebbe preoccupare i più esigenti in materia d’intelligenza artificiale, dato che lo standard LPDDR6 va proprio in quella direzione: per utilizzare modelli LLM in locale servono memorie capienti e veloci, motivo per cui Pixel 8 non sarebbe in grado di farlo.

Non ne conosciamo ancora le specifiche esatte, ma se le memorie RAM LPDDR5T hanno una velocità massima di 9,6 Gbps possiamo aspettarci che quelle LPDDR6 vada oltre i 10 Gbps, con tagli che potrebbero addirittura toccare i 32 GB.

