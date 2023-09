24 GB sono troppi? Preparatevi a 32 GB di RAM su smartphone

Cos'hanno in comune smartphone quali OnePlus Ace 2 Pro, Realme GT5, Redmi K60 Ultra e Red Magic 8S Pro+? Esatto, sono tutti modelli che, per la prima volta nel mercato telefonico, portano sul banco memorie da ben 24 GB di RAM, un record considerevole ma che sarebbe già pronto a essere infranto. Lo rivela Digital Chat Station, noto leaker che su Weibo ha alzato l'hype per gli amanti dei traguardi hardware anticipando l'uscita dei primi modelli con addirittura 32 GB di RAM.

Smartphone con 32 GB di RAM: si alza l'asticella nelle memorie per dispositivi mobile

Secondo il leaker, i produttori di smartphone starebbero testando i top di gamma del futuro, premendo sull'acceleratore quando si parla di evoluzione hardware. Se si torna indietro al Q4 2022, i dati raccolti da Antutu ci rivelano che la maggior parte degli smartphone in circolazione avevano 8 GB di RAM (38,5%), mentre quelli con 12 GB si fermavano al 13% del mercato.

La dichiarazione del leaker è, come al solito, lapidaria e non ci dà modo di capire di più in termini di aziende e tempistiche, anche se possiamo immaginare che fra le prime a offrire così tanti GB di memoria potrebbero esserci ASUS ROG, Red Magic, OnePlus, Realme, iQOO e così via.

A questo punto, i più scettici esclameranno che 32 GB di RAM saranno inutili una pura trovata di marketing, e allo stato attuale non mi sento di dargli torto. Certo, avere tanta memoria RAM può evitare rallentamenti con futuri aggiornamenti Android che richiederanno sempre più risorse, ma è anche vero che gli smartphone cinesi sono supportati per pochi anni. È anche vero che tanta RAM può essere utile per usare lo smartphone come sostituto del PC, ma pressoché nessun brand cinese ha una modalità Desktop in stile Samsung DeX.

32 GB di RAM non saranno utili per ora, ma lo potrebbero essere a breve: sia lato gaming, con giochi sempre più richiedenti in termini di specifiche hardware, sia lato intelligenza artificiale. Le aziende stanno lavorando affinché i top di gamma del futuro abbiano capacità di AI generativa al loro interno, e in tal caso avere tanta RAM sarà sicuramente un aiuto per alleggerire le tempistiche di elaborazione.

