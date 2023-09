Back to School con i notebook Ninkear: è il momento giusto per un PC nuovo di zecca!

Con l'arrivo del mese di settembre ed il ritorno tra i banchi di scuola, ecco partire una sfilza di occasioni per risparmiare sui portatili: si tratta di dispositivi tech che ormai sono parte integrante della nostra quotidianità e questo vale sia per i giovani che per gli adulti. Stai cercando un nuovo PC per studio o lavoro? Allora la promozione Back to School di Ninkear fa di certo al caso tuo: i migliori notebook del brand sono in offerta a prezzi top, ma solo per una manciata di giorni!

Ninkear lancia la promozione Back to School: notebook potenti e leggeri, a partire da 379€

Crediti: Ninkear

L'iniziativa Back to School di Ninkear festeggia il ritorno a scuola e ovviamente lo fa con un occhio al risparmio: notebook e tablet del brand sono disponibili in offerta ma solo per 48 ore. La promozione è valida nei giorni 9 e 10 settembre, con accessori in regalo per un numero limitato di utenti (mouse, borse per PC e hub USB). Alcune delle offerte sono già attive ma per il meglio bisognerà pazientare i due giorni di fuoco! Per scoprire tutti gli sconti dai un'occhiata alla pagina principale della promo!

Ninkear è un brand specializzato in portatili e dispositivi tech, sempre con un occhio al risparmio ma senza rinunciare alle performante e allo stile. Si tratta infatti di notebook leggeri e potenti, racchiusi in una scocca metallica e con un look minimale. Tra i protagonisti dell'evento Back to School troviamo Ninkear N16 Pro, terminale che punta forte sulle performance con un processore Intel Core i7-1260P di 12° generazione, tanta RAM e memorie SSD. Ovviamente anche i contenuti multimediali vogliono la loro parte e per questo troviamo uno schermo IPS da 16″ con risoluzione 2.5K e refresh rate a 165 Hz. Perfetto per la produttività (e non solo), il portatile presenta un corpo metallico e due ventole di raffreddamento. Ninkear N16 Pro viene proposto in offerta nelle configurazioni da 16/512 GB e 16 GB/1 TB, rispettivamente a 549,9€ (con il codice 8MQZQN8KB1X5) e 649,9€.

Crediti: Ninkear

Ninkear N14 Pro è un notebook pensato per la mobilità, grazie ad un corpo sottile e leggero: il display è un'unità da 14,1″ con bordi super ottimizzati (le cornici hanno uno spessore di 5 mm). Il processore a bordo è una soluzione Intel Core i7-1165G7, accompagnata da 16 GB di RAM e 512 GB/1 TB di spazio di archiviazione: i prezzi per le due configurazioni sono di 379,9€ (con il codice CJWV6DEJ49TW) e 429,9€. Un modello perfetto per chi cerca un terminale compatto da portare quotidianamente con sé.

Crediti: Ninkear

Un altro portatile degno di nota, caratterizzato da specifiche top ed un prezzo decisamente conveniente, è Ninkear A16. Ritroviamo uno schermo IPS Ultra HD da ben 16″, sempre con risoluzione 2.5K e refresh rate avanzato (165 Hz). In questo caso il PC si affida ad AMD con un processore Ryzen 7 7735HS e memorie stellari: 16 GB/1 TB a 799,9€ oppure 32 GB/2 TB a 899,9€. E per una ricarica fulminea e super efficiente, in confezione è presente un caricabatterie con tecnologia GaN e una potenza di 100W.

Contenuto realizzato in collaborazione con Ninkear.

