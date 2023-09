GoPro Hero 12 Black ufficiale: quando il software fa tutta la differenza

A un anno di distanza dal modello di attuale generazione, la nuova GoPro Hero 12 Black esordisce ufficialmente nel mercato delle action cam. Un nuovo modello di action cam che, però, non porta con sé tante novità hardware rispetto al suo predecessore, concentrandosi quasi esclusivamente sul migliorare il comparto software.

La nuova GoPro Hero 12 Black sta arrivando: cosa cambierà rispetto al modello precedente

Se state attendendo un cambiamento più o meno radicale, frenate gli entusiasmi: GoPro Hero 12 Black è un aggiornamento incrementale rispetto a Hero 11 Black. Esternamente ritroviamo gli stessi due schermi da 2,27″ e 1,4″, e viene smentita la presenza di un sensore da 1″: la nuova action cam riutilizza lo stesso processore GP2 e lo stesso sensore del precedente modello, un 27 MP da 1/1.9″ in 8:7 a 156° con registrazione video 5.3K a 60 fps. Rimane anche l'estrazione immagini a 24,7 MP dai video registrati tramite l'app GoPro Quik, che possono essere catturati adesso anche in HDR e in formato GP-Log a 10-bit per applicare LUT cromatiche.

Il nuovo modello ha anche un'autonomia “fino a 2 volte superiore“ (secondo GoPro): la batteria Enduro da 1.720 mAh consente la registrazione fino a 70 minuti in 5.3K a 60 fps (9 in più rispetto a Hero 11 Black), 95 minuti in 5.3K a 30 fps (15 in più) e 155 minuti in 1080p a 30 fps (18 in più). Hero 12 Black ha anche una stabilizzazione migliorata con tecnologia HyperSmooth 6.0, che rispetto a quella attuale 5.0 stabilizza meglio ma mantenendo un crop pi piccolo possibile. Inoltre, questa feature consente anche l'allineamento con l'orizzonte anche quando si effettua una rotazione completa a 360°.

Un'altra novità, pensata per chi utilizza piattaforme come TikTok, Shorts e Reel, è la possibilità di registrare clip verticali in 4K montando l'action cam in orizzontale. Per i più esigenti in termini di campo visivo, poi, c'è la nuova Max Lens Mod 2.0, con una lente che aumenta il FoV ultra-grandangolare a 177°, +36% rispetto alla lente standard e +48% per le riprese in verticale.

#GoPro Max Lens Mod 2.0 for #Hero12 Black: 177° ultra-wide angle lens. 36% wider FoV vs standard wide-angle on the Hero12. "up to" 48% wider FoV when shooting vertical. pic.twitter.com/i6lUtxo7lw — Roland Quandt (@rquandt) September 2, 2023

La scocca ha 3 microfoni per catturare l'audio e per i controlli vocali, è prodotta in materiale riciclato per un peso di 154 grammi e impermeabilità fino a 10 metri (60 metri con custodia), ma come anticipato le novità sono soprattutto lato software. Tramite l'app dedicata di GoPro viene introdotta Time Sync (compatibile con Adobe Premier, Final Cut Pro e Resolve) per filmare in multi-camera con più camere; a partire dall'1 novembre su macOS e dall'estate 2024 su Windows, poi, sarà disponibile la nuova app Quik per Desktop per sincronizzare e spostare più rapidamente i file fra GoPro e PC.

Go Pro Hero 12 Black è ufficialmente disponibile al prezzo di listino di 449,99€ (679,99€ per la Creator Edition), mentre l'obiettivo MAX 2.0 ha un prezzo di 87,99€ per gli iscritti GoPro o 109,99€ per tutti gli altri.

