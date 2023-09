Arriva in Italia il Bluetti EP760: il sistema d’accumulo “plug and play” che azzera la bolletta dell’elettricità

Quando l'anno scorso Bluetti presentò ad IFA 2022 la sua prima soluzione per l'accumulo di energia domestico (composta dall'inverter EP600 e le batterie B500), c'era un problema: è pur vero si trattava di un impianto “chiavi in mano” a cui dovevano solo essere collegati i pannelli solari, ma era una soluzione trifase che, per forza di cose, era destinata al mercato nord europeo e non all'Italia.

Una grossa limitazione, che quest'anno è stata risolta con l'annuncio del nuovo EP760: un inverter monofase adatto al mercato italiano che, in accoppiata con le già conosciute B500 è in grado di lavorare “on-grid” e “off-grid” e grazie alla sua modularità potrebbe permettere addirittura 40 kWh a casa.

Le novità di Bluetti ad IFA 2023

Arriva in Italia il Bluetti EP760: il sistema d'accumulo compatibile con l'ecobonus

“C'è una crescente necessità di soluzioni energetiche portatili e fisse a causa della crescente domanda di energia in vari settori come quello residenziale, commerciale e industriale” – ci ha detto James Jiang, managing director e CEO di Bluetti Energy Italy durante il nostro incontro ad IFA – “Le soluzioni energetiche portatili consentono alle persone di avere accesso all’energia in luoghi remoti e off-grid, mentre le soluzioni energetiche fisse forniscono una fonte di energia di backup affidabile per case e aziende in caso di interruzione di corrente o altre emergenze. Inoltre, con la crescente preoccupazione per l’ambiente, le soluzioni di energia rinnovabile come l’energia solare ed eolica sono diventate più popolari e le soluzioni energetiche portatili e fisse basate su queste fonti sono diventate più accessibili”.

Ed effettivamente è proprio sull'accessibilità che si focalizza il sistema di accumulo domestico pensato da Bluetti. EP760 è stato progettato in maniera tale da limitare al minimo l'impatto in fase di montaggio, può essere espanso aggiungendo batterie o addirittura configurandolo con un doppio inverter, e l'installazione potrebbe avvenire in circa 30 minuti, ma da un installatore autorizzato perché no, non è un sistema fai da te.

Parlando di specifiche, EP760 può gestire fino a tre stringhe di moduli fotovoltaici ed ha una capacità di ingresso complessiva di 9 kW. L'inverter, invece, può gestire carichi in uscita fino a 7.6 kW che possono essere divisi in due linee differenti, in modo da poter dare priorità agli elettrodomestici essenziali nel caso in cui la corrente dovesse mancare per diverse ore. Così come tutti i sistemi di Bluetti, poi, EP760 può essere utilizzato come UPS, ma è il più veloce di tutti: in meno di 10 millisecondi la batteria dell'impianto si sostituirà alla rete elettrica in caso di blackout.

E qualora si vivesse in una casa in cui non è possibile accedere al tetto per l'installazione dei pannelli, il brand prevede una soluzione da balcone: si chiama Balcony Solar System e prevede due tipologie di pannelli solari con installazione fai da te, che possono essere flessibili (225 watt) o in vetro (400 watt).

Data la sua duplice natura (off-grid e on-grid), EP760 è totalmente certificato e può essere installato anche usufruendo degli incentivi statali ecobonus al 50%, purché venga installato contestualmente ai pannelli solari e da un tecnico con fattura italiana.

“BLUETTI è un marchio leader nel mercato delle soluzioni energetiche portatili e fisse, che fornisce soluzioni energetiche innovative e di alta qualità a clienti in tutto il mondo. La nostra missione è fornire alle persone la libertà e la flessibilità necessarie per alimentare la propria vita in modo sostenibile, affidabile ed economicamente vantaggioso” – ha continuato il CEO di BLUETTI Energy Italy – “Crediamo che l’energia sia un bisogno umano fondamentale e che tutti meritino l’accesso a soluzioni energetiche pulite e affidabili, indipendentemente dalla loro ubicazione o dalle circostanze. Grazie alla nostra tecnologia avanzata di stoccaggio delle batterie e alle prestazioni leader del settore, ci dedichiamo a fornire soluzioni energetiche all'avanguardia che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone e sull'ambiente“.

La garanzia dei moduli di Bluetti è di 10 anni ma la durata della batterie, realizzate al litio ferro fosfato (che ad oggi è la soluzione più sicura) è di circa 20 anni, quindi ben più del tempo necessario con il quale si potrebbe ammortizzare la spesa di installazione del sistema.

“Il mio consiglio a chi è interessato ad acquisire una soluzione energetica portatile o fissa sarebbe di considerare le proprie esigenze energetiche specifiche e gli scenari di utilizzo” – ha aggiunto James Jiang – “Ecco alcuni fattori importanti da considerare:

Potenza in uscita: considera la quantità di potenza necessaria e i dispositivi che intendi alimentare. Cerca una soluzione BLUETTI Energy con una potenza compatibile per soddisfare le tue esigenze.

Capacità della batteria: considerare la capacità della batteria fornita con la soluzione energetica BLUETTI. Ciò determinerà per quanto tempo i tuoi dispositivi possono essere alimentati prima che sia necessaria la ricarica.

Portabilità: se hai bisogno di una soluzione energetica portatile, considera le dimensioni, il peso e la facilità di trasporto.

In quanto a prezzi, non si hanno ancora notizie definitive. Va detto però che ad oggi il sistema di accumulo domestico pensato da Bluetti è in early bird con uno sconto di 3000 euro e costa decisamente meno delle altre soluzioni presenti nel mercato: si parte con 5999 euro per un kit da 10 kWh fino ad arrivare a 11.999 euro per il kit da 20 kWh. Non male considerando che il 50% lo si potrebbe recuperare in 10 anni.



Articolo realizzato in collaborazione con Bluetti

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le