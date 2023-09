Smartmi presenta Evaporative Humidifier 3, il nuovo umidificatore smart per respirare meglio

Quando si parla della cura della casa e dei prodotti tech per migliorare la qualità della vita, spesso si pensa alle soluzioni per la pulizia ma in realtà ci sono tanti altri alleati intelligenti che vale la pena non sottovalutare. Tra questi troviamo gli umidificatori smart, un aiuto prezioso per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo (tra le mura domestiche). L'ultima novità si chiama Smartmi Evaporative Humidifier 3: un dispositivo particolarmente adatto per i più piccoli ed i soggetti allergici, che consente di rinfrescare l'aria evitando però la proliferazione dei germi.

Smartmi Evaporative Humidifier 3: caratteristiche e prezzo del nuovo umidificatore smart

Crediti: Smartmi

Il nuovo Smartmi Evaporative Humidifier 3 è un umidificatore smart dotato di caratteristiche top: non rilascia vapore, offre un serbatoio dell'acqua extra large (da ben 5 litri), ha un'elevata efficienza (fino a 350 ml/h) ed è dotato di controlli intelligenti, il tutto con un funzionamento ultra-silenzioso (inferiore ai 50 dB). Quest'ultimo aspetto è fondamentale dato che può essere utilizzato nelle stanze dei bambini o in camera da letto senza disturbare il sonno. Come sottolineato poco sopra, l'umidificatore non rilascia vapore e di conseguenza evita la dispersione di germi: in questo modo i soggetti con allergie e asma potranno beneficiare sempre di aria fresca, senza alcuni rischio o fastidio.

Il tecnologia di evaporazione del dispositivo consente un rilascio uniforme ed evita il ristagno dell'acqua. Inoltre è presente un sistema di asciugatura interno: questo si attiva quando l'acqua sta per terminare, in modo da far evaporare anche le ultime tracce (evitando così la formazione di acqua stagnate e di conseguenza di batteri, muffa e cattivi odori).

Crediti: Smartmi

Smartmi Evaporative Humidifier 3 offre fino a 14,2 ore di utilizzo continuo grazie al suo serbatoio da 5 litri, con un rilascio costante di umidità fino a 350 ml/h. Inoltre il sistema di riempimento del serbatoio dall'alto consente di ricaricare l'acqua senza la necessità di interrompere il funzionamento del dispositivo. Presente all'appello la piana compatibilità con Google Assistant ed Amazon Alexa; inoltre l'umidificatore può essere gestito da remoto direttamente tramite l'app Mi Home. La parte frontale ospita un pratico display LED per visualizzare lo stato del dispositivo.

Crediti: Smartmi

Il nuovo Smartmi Evaporative Humidifier 3 è in arrivo in Italia e in Europa ad un prezzo a partire da 169$, con disponibilità nel corso del mese di settembre. Per tutti i dettagli date un'occhiata anche alla pagina dedicata presente nel sito ufficiale.

Contenuto realizzato in collaborazione con Smartmi.

