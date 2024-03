Kospet Tank M2 e Tank T2 sono i rugged watch per i più avventurosi, ora al miglior prezzo di sempre

Tira aria di primavera: le temperature si stanno alzando e nonostante qualche acquazzone le giornate di sole sono sempre di più. L’arrivo del bel tempo è anche il momento perfetto per escursioni e gite fuori porta, oppure per cimentarsi nell’attività fisica all’aperto. Se stai cercando l’alleato giusto per accompagnarti durante le tue giornate, allora approfitta della promo dedicata a Kospet Tank M2 e Tank T2 Special. Due rugged watch votati alla resistenza, con tante funzioni utili (come il monitoraggio delle calorie bruciate), il supporto alle chiamate Bluetooth e non solo: si parte da soli 71€!

Kospet Tank M2 e Tank T2 Special in sconto al minimo storico: due occasioni imperdibili con codice sconto

Crediti: Kospet

Con Kospet Tank M2, il tuo smartwatch non avrà nulla da temere dalle avventure in mezzo alla natura. Gite, viaggi, ma anche attività sportive: si tratta di un rugged watch, ossia un dispositivo ultra-resistente con certificazione IP69K, una scocca in metallo ed un vetro protettivo 9H. Presente anche la resistenza alle immersioni fino a 5 ATM, per un’esperienza completa a tutto tondo. In tocco finale è dato dalla certificazione di tipo militare MIL-STD-810H: acqua, polvere, urti, cadute e temperature estreme non saranno mai un problema.

Ovviamente non mancano tante funzioni legate a fitness e salute: sono presenti oltre 70 modalità sportive, il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno e non solo. Grazie alle chiamate Bluetooth potrai rispondere direttamente dal polso, con un semplice tocco. Kospet Tank M2 è dotato di un ampio schermo IPS da 1,85″ e una capiente batteria da 380 mAh (per un’autonomia fino a 5/7 giorni di uso intenso).

Crediti: Kospet

Il modello Kospet Tank T2 è un rugged watch dal look differente, in questo caso con uno schermo tondo (AMOLED da 1,43″). Anche a questo giro troviamo il pacchetto IP69K, 5 ATM e MIL-STD-810H: l’effetto finale è decisamente stiloso dato che parliamo di un dispositivo ultra-resistente, ma che punta ad offrire un design elegante ed un altro grado di robustezza. Il display ha una qualità superiore e appare brillante in ogni occasione, senza impattare eccessivamente sull’autonomia; le chiamate Bluetooth sono una funzione particolarmente apprezzata mentre grazie alle 70 modalità sportive c’è solo l’imbarazzo della scelta. Rispetto alla versione M2 la batteria sale a 410 mAh, con un’autonomia intorno agli 8/12 giorni (di uso intenso). Oltre al monitoraggio dell’attività cardiaca e del sonno è presente anche la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

L’indossabile Kospet Tank M2 scende a soli 71€ grazie al codice sconto KOLNYM210 (da inserire al momento del checkout). Per quanto riguarda invece Kospet Tank T2 Special (con un cinturino in acciaio inossidabile aggiuntivo), in questo caso lo smartwatch scende a 83,2€ con il coupon KOLNYT215. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre, una cifra particolarmente ghiotta per mettere le mani su due wearable stilosi, ricchi di funzionalità e dotati di una robustezza top, adatta agli utenti più sportivi ed avventurosi. Gli smartphone supportano l’italiano, quindi non ci saranno sorprese una volta avviato il tuo nuovo indossabile!

Inoltre le novità del brand non finiscono qui: Kospet lancerà 4 nuovi prodotti il prossimo 21 marzo, ossia Tank T3 e M3, insieme a Tank T3 Ultra e M3 Ultra (le tanto attese versioni con GPS integrato). Per maggiori dettagli dai un’occhiata al sito ufficiale, dove troverai tutte le info al momento del debutto.

