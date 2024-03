Non solo musica: Spotify diventa anche una piattaforma per l’apprendimento

Spotify ha annunciato oggi l’arrivo dei video corsi sulla celebre piattaforma di streaming musicale che, dopo podcast, video e audiolibri, continua ad arricchire la sua offerta per gli utenti. A differenza delle altre funzioni, in questo caso non bisognerà essere in possesso di un abbonamento Premium, ma basterà semplicemente acquistare il video corso desiderato.

I video corsi approdano su Spotify: l’offerta è sempre più ampia

Crediti: Spotify

Gli utenti nel Regno Unito a partire da oggi troveranno su Spotify dei corsi video realizzati in collaborazione con BBC Maestro, PLAYvirtuoso, Skillshare e Thinkific. I video corsi offrono una varietà di argomenti classificati in quattro temi principali: fare musica, essere creativi, imparare a fare affari e vivere sano, offrendo agli ascoltatori numerose opzioni per espandere le proprie conoscenze.

“Testare i corsi video nel Regno Unito ci consente di esplorare un’entusiasmante opportunità per soddisfare meglio le esigenze dei nostri utenti che hanno un interesse attivo nell’apprendimento“, ha dichiarato Babar Zafar, VP Product Development di Spotify.

Per provare i video corsi di Spotify, gli utenti potranno accedere tramite desktop alla sezione Courses, mentre sull’app mobile potranno essere trovati direttamente nella home page. Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora quando questa nuova funzionalità sarà disponibile nel resto del mondo e di conseguenza anche in Italia.

