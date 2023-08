Redmi 12 5G ufficiale: lo Snap 4 Gen 2 debutta fuori dalla Cina

Il primo Redmi 12 ha deluso le aspettative di chi si aspettava uno smartphone con novità degne di nota, ma evidentemente le vere novità erano in arrivo con Redmi 12 5G. Fresco di presentazione ufficiale, il nuovo smartphone Xiaomi punta nuovamente alla fascia low-cost del mercato ma lo fa con specifiche più interessanti.

Xiaomi presenta ufficialmente Redmi 12 5G, low-cost ma con specifiche moderne

Design e display

Crediti: Xiaomi

Esteticamente parlando, c'è qualche piccola variazione ma Redmi 12 5G è molto simile al modello 4G. È disponibile nelle colorazioni Jade Black, Pastel Blue e Moonstone Silver, per una scocca che misura 168,6 x 76,28 x 8,17 mm per un peso di 199 grammi e la certificazione IP53. Non cambiando le dimensioni non cambia nemmeno lo schermo, che rimane un pannello LCD IPS da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con densità di 396 PPI, refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, lettore d'impronte laterale ma questa volta con l'aggiunta protezione Gorilla Glass 3.

Specifiche tecniche

La vera novità rappresentata da Redmi 12 5G è il chipset, che non è più MediaTek bensì Qualcomm. Utilizza il nuovo Snapdragon 4 Gen 2, il primo a farlo fuori dalla Cina dopo Redmi Note 12R, ed è un SoC di ultima generazione a 4 nm. Integra una CPU octa-core Kryo (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), una GPU Adreno 613 a 955 MHz e memorie da 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X (più 8 GB di RAM virtuale) e 128/256 GB di ROM UFS 2.2 espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

La connettività è l'altra novità principale, visto che il modem Qualcomm permette il supporto dual SIM 5G, oltre che Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, ingresso mini-jack, speaker mono e USB-C 2.0. Il software è Android 13 con MIUI 14 (2 anni di aggiornamenti Android e 3 di patch di sicurezza) e la batteria rimane una 5.000 mAh con ricarica 18W. Peccato per la fotocamera, che rispetto al modello 4G perde l'ultra-grandangolare per una doppia 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità, oltre alla selfie camera da 8 MP f/2.0.

Prezzo e disponibilità

Redmi 12 5G è disponibile in India al prezzo di 15.999 INR (177€) per la versione da 4/128 GB, salendo poi a 17.499 INR (193€) per quella da 6/128 GB e infine 19.999 INR (221€) per quella da 8/256 GB.

