Dove comprare Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7: il nuovo maxi tablet!

Quando si tratta di tablet Android, Lenovo è uno dei brand più prolifici: si parla di soluzioni di qualità, con caratteristiche al top, realizzate anche quando il mercato aveva perso la fiducia nel settore. Ed ora eccoci alle prese con l'ultimo arrivato della compagnia: andiamo a vedere dove comprare Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7, modello imperdibile per chi cerca un terminale di grandi dimensioni!

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7: dove comprare il nuovo tablet del brand

Crediti: Lenovo

La caratteristica principale del nuovo Xiaoxin Pad Pro di Lenovo è – ovviamente – il display: si tratta di un pannello LCD da 12,7″ di diagonale, con risoluzione in 2944 x 1840 pixel ed un refresh rate dinamico fino a 144 Hz. Perfetto per l'intrattenimento, lo studio e il lavoro: non manca il supporto allo stilo e alla tastiera magnetica (non presenti in confezione) mentre a muovere il tutto abbiamo lo Snapdragon 870 di Qualcomm.

Per conoscere tutti i dettagli del nuovo tablet date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se invece preferite passare subito al sodo, continuate a leggere per scoprire dove comprare Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,7!

Crediti: Lenovo

GizTop

Il tablet è dotato della ZUI 15 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue con inglese e cinese (non è dato di sapere se sia presente o meno anche l'italiano). I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7. Inoltre vi segnaliamo anche la disponibilità di Lenovo Legion Y700 (2023), il nuovo tablet da gaming super compatto (da 8″).

