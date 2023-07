Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 ufficiale: display enorme a 144 Hz, ad un prezzo super

Di recente Lenovo ha lanciato una serie di aggiunte alla sua gamma di tablet: in Italia abbiamo assistito al lancio dei modelli Tab P12 ed M10 5G mentre in patria è stato presentato Legion Y700, tablet da gaming economico e potente. Ora è tempo di un ulteriore tablet e questa volta le cose si fanno ancora più interessanti. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato: un terminale colossale che non si fa mancare quasi niente!

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet

Design e display

Crediti: Lenovo

In termini di design il nuovo arrivato somiglia a Xiaoxin Pad Pro 2022, con una scocca dotata di una doppia finitura opaca e lucida. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 si differenzia fin dalle prime battute grazie all'ampio display: si passa infatti dagli 11,2″ del modello precedente ad un pannello LCD da 12,7″ con risoluzione QHD+ (2944 × 1840 pixel) ed un refresh rate avanzato che passa da 120 Hz a ben 144 Hz, con 400 nit di luminosità di picco. Ovviamente non mancano il supporto allo stilo, HDR10, Dolby Vision e così via: una soluzione perfetta per godere a pieno dei contenuti multimediali.

Oltre alla pen di seconda generazione (con latenza ultra-bassa e fino a 4096 punti di pressione), il nuovo tablet supporta anche la tastiera dedicata, con aggancio magnetico.

Specifiche tecniche

Crediti: Lenovo

In termini di specifiche tecniche, Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 non fa una piega: a muovere il tutto abbiamo un chipset Snapdragon 870, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage espandibile tramite micro SD. Il dispositivo è alimentato da una capiente batteria da 10.200 mAh con ricarica rapida da 20W. Il resto del comparto comprende una telecamera principale da 8 MP ed un obiettivo da 13 MP ultra-wide come selfie camera, quattro speaker JBL, una porta Type-C, WiFi 6, Bluetooth 5.2. Lato software troviamo Android 13, sotto forma di ZUI 15 (l'interfaccia proprietaria di Lenovo).

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 – Prezzo e uscita

Crediti: Lenovo

Il nuovo tablet Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 è stato lanciato in Cina nelle versione di 8/128 GB e da 8/256 GB al prezzo di circa 203€ al cambio attuale (1.599 CNY) e circa 228€ (1.799 CNY). Si tratta di cifre in offerta lancio, ma restano comunque impressionati per un dispositivo di questo tipo caratterizzato da buone specifiche ed un display fluido e di grandi dimensioni.

