Redmi Turbo 3 è il primo di una nuova serie di Xiaomi: quali sono le novità

A sorpresa, la costola di Xiaomi ha annunciato una nuova serie di smartphone con il primo modello in arrivo a stretto giro. Si tratta di Redmi Turbo 3, mid-range che abbiamo conosciuto fino a questo momento con il nome di Redmi Note 13 Turbo. Ecco che cosa possiamo aspettarci da questo nuovo telefono e dalla serie Turbo in generale, tra indiscrezioni e conferme ufficiali.

Redmi Turbo 3: cosa aspettarsi dal prossimo medio gamma, con un focus sulle prestazioni

Presunto Redmi Turbo 3 – Crediti: Weibo

Il lancio di Redmi Turbo 3 è fissato per il mese di aprile, ma al momento manca ancora una data precisa. Perché cominciare dal numero tre? Stando alle parole dell’azienda, in precedenza Redmi ha già provato due volte ad offrire prestazioni al top ad un prezzo inferiore; precisamente si parla di Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 12 Turbo. Inoltre, secondo quanto rivelato dalla dirigenza del brand, da ora le serie della costola di Xiaomi avranno le seguenti caratteristiche.

Serie K – si tratta della famiglia di dispositivi di fascia alta, composta da flagship killer

– si tratta della famiglia di dispositivi di fascia alta, composta da flagship killer Turbo – una nuova gamma di fascia media, con un occhio alle prestazioni

– una nuova gamma di fascia media, con un occhio alle prestazioni Note – la serie mid-range per eccellenza, dal rapporto qualità/prezzo imbattibile e tanta attenzione alla fotocamera

– la serie mid-range per eccellenza, dal rapporto qualità/prezzo imbattibile e tanta attenzione alla fotocamera Number – la gamma di entry level del brand

Crediti: Redmi

Tornando al nuovo modello, quasi sicuramente si tratta del dispositivo che abbiamo conosciuto finora come Redmi Note 13 Turbo e che dovrebbe arrivare da noi come POCO F6. Il cuore del mid-range sarebbe lo Snapdragon 8s Gen 3, chipset finito subito sotto i riflettori per le caratteristiche in comune con il SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3. Di seguito trovate la scheda tecnica con tutte le indiscrezioni trapelate finora.

Redmi Turbo 3 / POCO F6 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP/

Display OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.721 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.800 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz

flat da (2.721 x 1.220 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.800 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/? con IMX882 e ultra-wide

f/? con IMX882 e ultra-wide Selfie camera Sda 20 MP f/?

f/? Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

