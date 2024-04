ChatGPT può finalmente essere usato senza account

OpenAI ha deciso di rendere più semplice per gli utenti utilizzare la propria intelligenza artificiale, e per questo motivo a partire da oggi si può conversare con ChatGPT anche senza registrare un account. In questo modo gli utenti potranno testare le possibilità offerte dall’AI senza necessariamente effettuare l’iscrizione, anche se l’esperienza d’uso potrebbe cambiare un po’.

ChatGPT gratis: adesso anche senza account

Crediti: OpenAI

Secondo OpenAI, più di 100 milioni di persone in 185 paesi utilizzano ChatGPT ogni settimana per imparare qualcosa di nuovo, trovare ispirazione creativa e ottenere risposte alle loro domande, e molto presto tutto questo sarà possibile senza registrare un account sulla piattaforma. Questa funzione, infatti, è in fase di rollout a partire da oggi e in tempi brevi sarà disponibile in tutto il mondo.

Gli utenti non registrati potranno utilizzare la versione GPT 3.5 di ChatGPT, scegliendo anche di non condividere i dati delle conversazioni per l’addestramento del modello di linguaggio. Anche senza account, infatti, sarà possibile recarsi nelle impostazioni e disattivare la telemetria per la raccolta dei dati per il training. Per farlo, basterà semplicemente collegarsi al sito ufficiale del servizio.

Questa nuova funzione incoraggerà nuovi utenti a testare l’intelligenza artificiale, mentre sarà comunque possibile registrare un account ed effettuare l’iscrizione ai piani di abbonamento Plus per accedere alle ultime tecnologie come GPT-4 e DALL-E 3.

