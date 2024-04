OnePlus Ace 3V è la sorpresa del mese su Antutu: ecco le classifiche complete | Marzo 2024

Puntuale come al solito, ecco la classifica degli smartphone più potenti su Antutu tra top di gamma e dispositivi di fascia medio-alta, per il mese di marzo 2024. Se i flagship non riservano sorprese né stravolgimenti, invece nella gamma mid-range troviamo alcune aggiunte da non sottovalutare, specialmente per quanto riguarda l’ultimo dispositivo targato OnePlus!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Marzo 2024

Crediti: Antutu

Come anticipato in apertura, la classifica degli smartphone top di gamma più potenti su Antutu non presenta novità rispetto al mese di febbraio: marzo porta con sé giusto un cambio di posizione sulla cima del podio e poi nulla. Gli stessi telefoni e nessuna aggiunta, nemmeno il nuovissimo vivo X Fold 3 Pro, primo flagship pieghevole con Snapdragon 8 Gen 3. Probabilmente per vedere quest’ultimo dovremo pazientare fino alla pubblicazione della classifica aprile (in fondo il debutto del foldable è avvenuto alla fine di marzo).

Crediti: Antutu

Le vere sorprese della classifica degli smartphone più potenti su Antutu arriva con l’elenco dei dispositivi di fascia media. Qui è presente la new entry del momento, ovvero l’interessantissimo OnePlus Ace 3V: si tratta del primo telefono con lo Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm, SoC medio che eredita alcune caratteristiche della soluzione top Snapdragon 8 Gen 3. Infine, un colpo di scena: ecco fare capolino una nuova aggiunta alla classifica, ossia Honor 100. L’ultimo modello della serie Number di Honor è in ultima posizione ma è comunque un buon risultato visto il chipset a bordo (lo Snapdragon 7 Gen 3), leggermente più “datato” rispetto a quello dei rivali.

