Rabbit r1: ecco le lingue e le traduzioni supportate da rabbit OS, brutte notizie per l’Italia

Nelle prossime settimane Rabbit r1, il dispositivo che promette di rivoluzionare l’uso di smartphone, tablet e PC a cui viene connesso con l’intelligenza artificiale, arriverà ufficialmente nelle mani dei primi utenti che lo hanno pre-ordinato negli Stati Uniti. Gli sviluppatori, però, per ingannare l’attesa hanno deciso di illustrare un po’ quelle che saranno le funzionalità del dispositivo, incluso il sistema operativo rabbit OS e le lingue in cui sarà disponibile.

Rabbit r1: tutte le lingue disponibili per rabbit OS e le traduzioni

Crediti: Rabbit

Il sistema operativo di Rabbit r1, che prenderà il nome di rabbit OS, al lancio sarà disponibile soltanto in lingua Inglese, mentre nei mesi successivi potrà essere utilizzato anche in: Arabo, Cinese, Francese, Tedesco, Hindi, Giapponese, Coreano, Spagnolo e Svedese. Brutte notizie, quindi, per gli utenti italiani: la traduzione nella nostra lingua non sembra ancora essere prevista dagli sviluppatori che probabilmente hanno notato uno scarso interesse per il dispositivo nel Bel Paese.

Buone notizie, invece, per quanto riguarda le capacità di traduzione del dispositivo: Rabbit r1 infatti è in grado di utilizzare la traduzione bidirezionale ascoltando le conversazioni tramite il microfono integrato. In questo caso il sistema operativo supporta la traduzione dall’italiano e in italiano, e da qualsiasi coppia delle seguenti lingue: Africano, Arabo, Armeno, Azero, Bielorusso, Bosniaco, Bulgaro, Catalano, Cinese, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Galiziano, Tedesco, Greco, Ebraico, Hindi, Ungherese, Islandese, Indonesiano, Giapponese, Kannada, Kazaco, Coreano, Lettone, Lituano, Macedone, Malese, Marathi, Maori, Nepalese, Norvegese, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Serbo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Swahili, Svedese, Tagalog, Tamil, Tailandese, Turco, Ucraino, Urdu, Vietnamite e Gallese.

Le possibilità per le traduzioni, quindi, saranno davvero sconfinate, mentre per quanto riguarda il sistema operativo molto utenti saranno probabilmente costretti ad utilizzarlo unicamente in inglese.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le