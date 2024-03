Dimensity 9300 sopra lo Snapdragon 8 Gen 3 su Antutu: ecco gli smartphone più potenti | Febbraio 2024

Torna la classifica mensile della celebre piattaforma di benchmark, che vede i top di gamma e i dispositivi di fascia medio alta competere per il podio. Ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per il mese di febbraio 2024, con in cima nuovamente OPPO Find X7 e il Dimensity 9300 (un SoC che sta dando grandissime soddisfazioni al chipmaker asiatico).

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Febbraio 2024

Crediti: Antutu

La nuova classifica degli smartphone più potenti su Antutu (per il mese di febbraio 2024) non presenta grossi stravolgimenti rispetto a quella di gennaio. Sono presenti gli stessi smartphone, ma con posizioni differenti anche se in cima continuiamo a trovate OPPO, ROG Phone e iQOO, con il Dimensity 9300 di MediaTek sopra lo Snapdragon 8 Gen 3 targato Qualcomm. Tuttavia c’è anche una new entry, ossia Nubia Z60 Ultra: il Camera Phone della casa cinese è stato presentato un po’ di tempo fa, ma arriva solo ora. Per quanto riguarda Xiaomi 14 Ultra, il debutto in Cina è avvenuto il 22 febbraio ma risulta assente: è probabile che lo vedremo nella classifica del prossimo mese.

Crediti: Antutu

Passando alla classifica degli smartphone più potenti su Antutu per la fascia medio-alta, il mese di febbraio 2024 non vede cambiamenti rispetto a gennaio. Ancora una volta domina il trittico composto da Redmi K70E, Realme GT Neo 5 SE e Redmi Note 12 Turbo, con il Dimensity 8300 Ultra in testa e lo Snapdragon 7+ Gen 2 subito dopo.

