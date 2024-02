Find X7 è l’orgoglio di OPPO: è imbattibile su Antutu! | Gennaio 2024

Torna il consueto appuntamento mensile con i dispositivi più performanti, questa volta con una new entry fresca di lancio capace di conquistare il podio fin dal debutto. Bando alle ciance e andiamo a scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu, con la classifica del mese di gennaio 2024 (dedicata sia ai flagship che ai modelli mid-range e di fascia alta).

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Gennaio 2024

Crediti: Antutu

Il re di Antutu è il nuovissimo OPPO Find X7, dispositivo lanciato a gennaio insieme al fratello maggiore Ultra: entrambi si sono guadagnati un posto dell’elenco della piattaforma di benchmark, ma le performance del minore sono leggermente superiori. Ricordiamo che i due telefoni montano, rispettivamente, il Dimensity 9300 di MediaTek e lo Snapdragon 8 Gen 3 targato Qualcomm. In seconda posizione troviamo iQOO 12 Pro, seguito da un altro modello nuovo di zecca, ossia ASUS ROG Phone 8 Pro.

Crediti: Antutu

Oltre all’elenco dei top di gamma Antutu ha pubblicato anche la classifica dei mid-range e dispositivi di fascia alta più potenti del mese di gennaio 2024. Rispetto ai flagship in questo caso non sono presenti grandi differenze rispetto a dicembre 2023 (a parte la comparsa di OnePlus Ace Racing, dispositivo non proprio recente).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le