L’Europa ancora contro Apple: forti ripercussioni per i cambiamenti di App Store

La pioggia di critiche ricevuta da Apple per i cambiamenti ad App Store nonostante l’apertura agli store alternativi sembra aver attirato nuovamente l’attenzione dell’Unione Europea che promette battaglia. In una nuova intervista, infatti, un portavoce è tornato a ribadire quanto sia importante il DMA e come le critiche da parte delle terze parti verranno tenute in considerazione.

I cambiamenti di Apple potrebbero non soddisfare l’Unione Europea

Crediti: Apple

“Il DMA aprirà le porte di Internet alla concorrenza in modo che i mercati digitali siano equi e aperti. Il cambiamento sta già avvenendo. Dal 7 marzo valuteremo le proposte delle aziende, con il feedback di soggetti terzi” ha annunciato il Chief Industry, Thierry Breton.

“Se le proposte non saranno sufficienti non esiteremo a metter in atto forti ripercussioni” ha poi tuonato Breton, che mette nuovamente nel mirino dell’Unione Europea Apple e le sue super-criticate politiche per le commissioni adottate negli store alternativi.

Per la compagnia statunitense, quindi, potrebbero essere necessari nuovi cambiamenti, ma se ci sarà effettivamente un violazione del DMA lo scopriremo soltanto quando la legge entrerà in vigore nel mese di marzo.

