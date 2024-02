Meta non avrà il suo store su iOS: “troppo onerose le scelte di Apple”

La lista delle grandi aziende e degli sviluppatori schierati contro i cambiamenti proposti da Apple per il DMA si allunga ogni giorno di più, mettendo pressione sull’Unione Europea che probabilmente sarà chiamata ad una revisione. Nel corso della conferenza per i risultati finanziari, anche Mark Zuckerberg ha aspramente criticato le novità introdotte dalla compagnia di Cupertino, annunciando il disinteresse del creare uno store proprietario per iOS.

Anche Meta si schiera contro Apple: l’EU prenderà provvedimenti?

Crediti: Canva

“Non credo che questa cosa (le nuove opzioni per gli store di terze parti, ndr) faccia alcuna differenza per noi, perché nel modo in cui è stata implementata sarei sorpreso se qualsiasi sviluppatore decidesse di aprire uno store alternativo” ha dichiarato Mark Zuckerberg, che hai poi definito la nuova politica “talmente onerosa da creare difficoltà per chiunque“.

Meta, quindi, ha deciso di defilarsi dalla corsa agli store alternativi su iOS, probabilmente nella speranza che l’Unione Europea possa intervenire a salvaguardia prima degli utenti e degli sviluppatori poi. La situazione sembra essere diventata particolarmente spinosa, quindi non resta che attendere maggiori dettagli sulla strada che intraprenderà il Consiglio Europeo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le