Amazon presenta Rufus: il nuovo chatbot AI che aiuta con gli acquisti

L’intelligenza artificiale è finalmente arrivata anche su Amazon: i tanti rumor che si sono susseguiti nelle scorse settimane hanno finalmente trovato conferma poche ore fa, quando il colosso statunitense degli e-commerce ha presentato Rufus, un nuovo assistente virtuale con AI che semplificherà lo shopping e la scoperta di nuovi prodotti.

Il nuovo assistente personale per lo shopping arriva su Amazon: ecco Rufus

Rufus è un assistente agli acquisti addestrato per conoscere tutti suoi prodotti di Amazon e sulle informazioni provenienti dl web per rispondere alle domande dei clienti su acquisti, confronti, e fornire consigli per facilitare la scoperta di nuovi prodotti. La versione beta di Rufus è disponibile a partire da oggi per un piccolo gruppo di utenti, ma nel corso delle prossime settimane sarà reso disponibile a tutti negli Stati Uniti.

Per utilizzare Rufus è necessario semplicemente fare tap nella barra di ricerca dell’app mobile di Amazon: in questo modo potremo iniziare a chattare con l’intelligenza artificiale che fornirà le soluzioni migliori in base alle nostre esigenze. Gli utenti, inoltre, potranno anche disattivare l’aiuto di Rufus semplicemente facendo un swipe verso il basso per tornare ai classici risultati di ricerca.

Al momento non sappiamo quando Amazon Rufus sarà disponibile nel resto del mondo e in particolare in Italia, ma è chiaro che il 2024 potrebbe essere il grande anno dell’intelligenza artificiale anche sul più noto portale e-commerce.

