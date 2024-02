OnePlus 12R si aggiorna per la prima volta: ecco che cosa cambia

A fine gennaio la compagnia cinese ha lanciato in Italia (e nel resto del mondo) la nuova gamma top, stavolta con una sorpresa. Per la prima volta un dispositivo della gamma R ha varcato i confini indiani, approdando anche alle nostre latitudini. OnePlus 12R è un flagship killer con tutti i crismi ed ora sta cominciando a ricevere il suo primo aggiornamento: ecco quali sono le novità della OxygenOS 14.0.0.307.

OnePlus 12R riceve l’aggiornamento alla OxygenOS 14.0.0.307: tutte le novità

Crediti: Androidauthority

L’update è attualmente in fase di rilascio per l’India ma di certo arriverà anche nel resto dei mercati interessanti nel corso dei prossimi giorni. L’aggiornamento alla OxygenOS v14.0.0.307 (EX01) per OnePlus 12R ha un peso di soli 400 MB ma introduce varie novità, in particolare dei miglioramenti per il comparto fotografico. Di seguito trovate il changelog completo con tutti i dettagli; questo è il link al download ma è puramente indicativo. Il software, ricordiamo ancora una volta, è per i modelli indiani mentre la versione Global (quindi anche per noi) sarà rilasciata in un secondo momento (ma con le medesime novità).

Sistema Migliora la stabilità e le prestazioni del sistema. Ottimizza il consumo energetico per prolungare la durata della batteria.

Connettività Migliora la stabilità ed espande la compatibilità delle connessioni Bluetooth.

Rete Migliora la stabilità e la compatibilità della rete.

Fotocamera Migliora la fotografia indoor. Migliora le prestazioni e la stabilità della fotocamera per una migliore esperienza.



