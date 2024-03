Apple torna sui suoi passi: iOS 17.4 non rimuoverà il supporto per le web app PWA

Aggiornamento 02/03: con un comunicato stampa, Apple ha annunciato l’intenzione non rimuovere più il supporto per le web app in Europa con l’arrivo del nuovo aggiornamento iOS 17.4. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Il DMA sembra poter introdurre grandi vantaggi per gli utenti abbattendo i muri alzati dagli ecosistemi chiusi, ma non tutto quel che luccica è oro. Con il nuovo aggiornamento iOS 17.4, Apple ha introdotto diversi cambiamenti alle politiche dell’App Store, ma a quanto pare ha rimosso il supporto per una delle tecnologie più moderne all’interno di Safari: gli utenti europei, infatti, potrebbero non poter più utilizzare le Progressive Web App (PWA).

Le web app sembrano non funzionare più in Europa con l’aggiornamento iOS 17.4

Crediti: Apple

Lo sviluppatore Maximiliano Firtman, esplorando il codice sorgente del nuovo aggiornamento di iOS, ha notato l’assenza del supporto per le PWA, ovvero quelle web app che possono essere installate sulla homescreen e comportarsi come vere e proprie applicazioni. Di conseguenza, gli utenti europei perderebbero l’acceso anche alle notifiche push via web, utilizzate spesso per rimanere informati sugli eventi relativi ad un determinato sito.

Con la prima beta di iOS 17.4 si è creduto si trattasse semplicemente di un bug, ma con l’arrivo della seconda versione test è stata chiara l’intenzione di Apple di rimuovere intenzionalmente la funzionalità, nonostante nei changelog ufficiali non venga fatta menzione di questo cambiamento.

L’arrivo ufficiale del nuovo aggiornamento è previsto per il mese di marzo, sarà quindi importante capire se agli utenti europei verrà proposta un’alternativa o se dovranno necessariamente dire addio a questa importante funzionalità.

Aggiornamento 16/02: arriva la conferma di Apple

Crediti: Canva

Tramite il sito dedicato agli sviluppatori, Apple ha annunciato ufficialmente la rimozione del supporto per le applicazioni web PWA in seguito all’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA). Per adeguarsi alle nuove leggi, infatti, sarebbe richiesta una “intera nuova architettura integrata“, che non sarebbe poi “pratica” da costruire in base ai cambiamenti effettuati negli ultimi mesi. L’ultima parola, però spetterà probabilmente all’Unione Europea che di sicuro non prenderà bene il taglio di una funzione tanto importante.

Aggiornamento 27/02: l’Europa è in procinto di aprire un’indagine su Apple

Crediti: Canva

Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’Unione Europea ha deciso di vederci chiaro sulle ultime mosse di Apple ed ha aperto l’ennesima indagine contro il colosso statunitense. Nelle scorse settimane i legislatori hanno chiesto informazioni agli sviluppatori di terze parti sulla decisione di Apple di disattivare le PWA (Progressive Web App) in Europa, stabilendo la necessità di aprire un’indagine approfondita sulla vicenda. Ancora una volta, la sfida tra la Mela e l’UE sembra inasprirsi sempre di più.

Aggiornamento 02/03: Apple cambia idea, le PWA continueranno a funzionare

Crediti: Millionaire

Apple, probabilmente per evitare l’ennesima indagine da parte dell’Unione Europa, ha deciso di non rimuovere più il supporto per le Progressive Web Apps all’interno del nuovo aggiornamento di iOS 17.4. Il comunicato rilasciato in serata fa riferimento al feedback ricevuto da utenti e sviluppatori, che ha convinto la compagnia a lasciare intatta un’importantissima funzionalità web che permette di utilizzare i siti come fossere applicazioni native. Di seguito il comunicato completo.

“In precedenza, Apple aveva annunciato l’intenzione di rimuovere la funzionalità delle app web dalla schermata Home nell’UE come parte dei nostri sforzi per conformarsi al DMA. La necessità di rimuovere questa funzionalità è stata dettata dai complessi problemi di sicurezza e privacy associati alle app Web per supportare motori browser alternativi che richiederebbero la creazione di una nuova architettura di integrazione che attualmente non esiste in iOS.

Abbiamo ricevuto richieste per continuare a offrire supporto per le app Web della schermata iniziale in iOS, pertanto continueremo a offrire la funzionalità esistente delle app Web della schermata iniziale nell’UE. Questo supporto significa che le app web della schermata Home continuano a essere costruite direttamente su WebKit e sulla sua architettura di sicurezza e si allineano al modello di sicurezza e privacy per le app native su iOS.

Gli sviluppatori e gli utenti che potrebbero essere stati colpiti dalla rimozione delle app web della schermata iniziale nella versione beta di iOS nell’UE possono aspettarsi il ritorno delle funzionalità esistenti per le app web della schermata iniziale con la disponibilità di iOS 17.4 all’inizio di marzo.“

