Nothing Phone (2a) dai prototipi alla versione finale: com’è cambiato il design

Nel corso di un’intervista Carl Pei, a capo di Nothing, ha mostrato vari prototipi di Nothing Phone (2a). Il nuovo smartphone del brand debutterà tra pochi giorni, con un look leggermente diverso da quello dei precedenti modelli. Ecco come si è evoluto il design del dispositivo, da un semplice prototipo fino alla versione finale (svelata di recente e presente anche al MWC 2024).

Un’immagine mostra i vari prototipi del design di Nothing Phone (2a): tutti i possibili look del nuovo modello in arrivo

L’immagine in questione mostra l’evoluzione del design di Nothing Phone (2a), dispositivo che rappresenta un’importante prima volta per il brand, che ha deciso di cimentarsi anche nella fascia media. Nonostante si tratti di un dispositivo posizionato un gradino sotto i modelli Phone (2) e (1), la compagnia ha mantenuto l’iconica interfaccia Gyph tipica della serie (con un sistema di luci LED posizionato sulla scocca posteriore). Tuttavia il team di sviluppo ha cambiato stile rispetto ai fratelli maggiori: inizialmente Phone (2a) aveva una forte somiglianza con questi. Durante i lavori il modulo fotografico è stato riposizionato, assumendo l’aspetto finale.

Come per i fratelli maggiori è presente una scocca semi-trasparente: questa però non svela i componenti interni del dispositivo, ma mostra un pannello caratterizzato da una trama minimale. La cover è in policarbonato ad alta densità anziché in vetro ma presenta comunque un trattamento anti-impronte ad hoc. Riguardo all’estetica, la trama di Nothing Phone (2a) si ispira alla mappa della metropolitana di New York del 1972 (di Massimo Vignelli e Bob Noorda).

Per quanto riguarda le specifiche del nuovo smartphone di Nothing, la casa di Carl Pei ha confermato la presenza del Dimensity 7200 Pro, versione personalizzata del chipset di MediaTek. Se volete saperne di più prima del debutto – fissato per il 5 marzo – date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato a Nothing Phone (2a).

