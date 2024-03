Un SUV elettrico? Si parla del futuro della divisione auto di Xiaomi

Contrariamente ad altre compagnie automobilistiche come Nio, Xpeng e Li Auto, che hanno fatto il loro debutto nell’industria con un SUV elettrico, l’azienda di Lei Jun ha deciso di lanciare una berlina, una SU7 che Xiaomi ha lanciato sul mercato poche ore fa. Ma sarebbe soltanto questione di tempo prima che il brand cinese si adegui alle altre società, secondo le ultime voci di corridoio.

Xiaomi potrebbe lanciare un SUV elettrico: la nuova indiscrezione dalla Cina

Secondo le ultime voci di corridoio, Xiaomi potrebbe lanciare il suo primo SUV elettrico e potrebbe farlo fra non molto tempo, cioè entro fine 2024. Parte della community ha criticato la scelta di Xiaomi di produrre una berlina anziché un SUV, critica a cui il CEO Lei Jun ha risposto affermando che “le auto sono fatte per guidare” e che “le berline hanno un’esperienza di guida migliore“.

Sempre secondo mr. Jun, “non ci sono molte buone berline puramente elettriche oggi sul mercato” a causa della loro difficile realizzazione, senza contare che è una tipologia di veicolo che porta minori profitti e vendite rispetto ai SUV, come afferma l’analista Feng Li. Nonostante ciò, il lancio della serie Xiaomi SU7 (fra modello base, Pro e Max) ha maturato oltre 88.000 ordini in sole 24 ore, complice anche la guida assistita Xiaomi Pilot in regalo.

