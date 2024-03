CUBOT presenta Hafury V1, il nuovo smartphone elegante e raffinato, pensato per Lei

Arriva l’ultima novità del sub-brand di CUBOT e no, non si tratta di un rugged phone. Il marchio nasce appositamente per soluzioni pensate per le donne, con modelli caratterizzati da uno stile unico e tanta eleganza, come nel caso del nuovo dispositivo in arrivo. Hafury V1 sarà lanciato ufficialmente ad aprile: bellissimo e stiloso, con un corpo elegante ed una confezione di vendita che non sarà da meno!

CUBOT ha annunciato Hafury V1: il nuovo smartphone pensato per Lei, in arrivo ad aprile

Crediti: CUBOT/Hafury

Il nuovo Hafury V1 rappresenta la quintessenza della filosofia del sub-brand di CUBOT, ossia “The Best Love for You”: non uno smartphone, ma una vera e propria coccola tech, che trasuda stile da tutti i pori a cominciare dalla confezione. Il dispositivo, infatti, arriverà in una squisita confezione regalo pensata per evocare un senso di preziosità, stile e raffinatezza. Questi stessi elementi si ritrovano anche nel design di Hafury V1, smartphone pensato proprio per soddisfare le diverse esigenze delle donne, grazie al connubio tra funzioni tech, eleganza e caratteristiche smart. Il debutto del nuovo modello è fissato per l’8 aprile, mentre le vendite partiranno il 15 aprile su AliExpress: ovviamente lo smartphone sarà in promozione ad un prezzo speciale, con inclusa una cover-borsetta. Aspettando il lancio, dai un’occhiata al sito ufficiale per partecipare ad un’iniziativa promozionale!

Ma quali sono le altre caratteristiche di Hafury V1? Abbiamo già citato la confezione speciale, il suo stile e perfino l’intrigante cover in stile borsetta inclusa al momento dell’acquisto, ma ci sono anche tanti altri aspetti da non sottovalutare. Il dispositivo presenta un design alla moda, con una tripla fotocamera dal look ispirato, affiancata da un display secondario da 1,41″; quest’ultimo può essere personalizzato e permette di accedere a varie funzioni. Dotato di connettività 4G LTE e mosso da un chipset octa-core targato MediaTek, il telefono offre uno schermo da 6,5″ Full HD+, 8 GB di RAM espandibili fino a 16 GB (tramite Virtual RAM), 256 GB di spazio di archiviazione, l’NFC per i pagamenti, uno slot micro SD fino a 1 TB ed una fotocamera principale da 64 MP. Per gli autoscatti è presente una selfie camera da 32 MP. Insomma, Hafury V1 è uno smartphone completo a tutto tondo, con tanto da offrire!

