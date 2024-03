L’AI di Microsoft Copilot funzionerà in locale sui PC del futuro

Il panorama dei PC sta per affrontare una nuova rivoluzione: se fino ad oggi l’intelligenza artificiale è sempre stata alimentata dal cloud, ben presto saranno laptop e desktop a dover essere abbastanza potenti da utilizzare l’AI direttamente in locale. Secondo Intel e Microsoft, infatti, ci sarebbero già dei requisiti minimi da raggiungere per definire un dispositivo “AI PC“.

Secondo Intel, Microsoft ha le idee chiare per i prossimi AI PC

Crediti: Microsoft

In una recente intervista con gli esperti di Tom’s Hardware, Intel ha dichiarato che in futuro Microsoft Copilot potrà essere eseguito direttamente in locale sui PC di prossima generazione. Questi dispositivi, infatti, verranno catalogati come “AI PC“, se raggiungeranno i nuovi requisiti minimi: il processore equipaggiato dovrà avere una NPU in grado di eseguire almeno 40 TOPS (trilioni di operazioni per secondo) per essere considerato tale.

Nelle scorse settimane, i rumor emerse in rete indicavano che anche Microsoft avrebbe richiesto un requisito minimo del genere, affiancato ad un’esigua quantità di RAM: soltanto 16 GB. Al momento il processore più potente sul mercato, in questo senso, è Apple M3 che arriva ad offrire fino a 18 TOPS. La strada verso gli AI PC, quindi, sembra essere ancora lunga.

