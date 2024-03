OPPO Find X7 e X7 Ultra sono i primi al mondo con connessione 5.5G

Fra 2018 e 2019 debuttò la rete 5G in Italia, oggi è abbastanza diffusa ma in altre parti del mondo si parla già di 5.5G, chiamato anche 5G Advanced. Finora se n’era parlato esclusivamente in via teorica ma adesso è pronto il debutto del nuovo standard di connettività mobile, lanciato in Cina da parte dell’operatore leader China Mobile. E il primo smartphone a supportarlo non è realizzato Huawei, come si ipotizzava in passato, in quanto il ban USA ha rallentato il tutto. Al contrario, sono OPPO Find X7 e X7 Ultra i primi a poter vantare questa novità.

OPPO Find X7 e X7 Ultra si aggiornano e ricevono il supporto alle reti 5.5G

Crediti: OPPO

Con una foto postata sul proprio profilo Weibo, il CPO di OPPO Pete Lau ha mostrato un OPPO Find X7 Ultra dove nella sua barra di stato appare la scritta “5GA” che mostra lo smartphone connesso alla rete 5.5G. Questo dovrebbe valere sia per il modello base OPPO Find X7 che per quello Ultra nonostante abbiano chipset diversi, ovvero MediaTek Dimensity 9300 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Da qui ai prossimi mesi, è previsto che il 5G Advanced venga supportato su oltre 20 dispositivi, con China Mobile che vuole espandere la sua rete di nuova generazione in oltre 300 città cinesi, a partire dall’area metropolitana di Pechino, Shanghai e Guangzhou.

Numeri alla mano, le differenze fra 5G e 5.5G dovrebbero sostanziarsi in una connettività più veloce fino al +300%, con picchi che dovrebbero toccare 10 Gbps in download e 1 Gbps in upload. 5.5G è il nome commerciale della connettività 3GPP Release 18, fra le cui specifiche rientra anche il supporto alle reti satellitari, e forse non è un caso che l’annuncio di OPPO arrivi assieme al lancio di Find X7 Ultra Satellite Communications Edition.

