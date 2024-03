La soundbar di Redmi si rinnova: nuovo look e luci RGB, già in sconto a 50€

La soundbar economica di Xiaomi è tornata e ancora una volta si presenta come una validissima alternativa, ad un prezzo contenuto. Redmi Soundbar RGB cambia look, strizza l’occhio al gaming e debutta su Banggood subito in offerta con codice sconto!

Codice sconto Redmi Soundbar RGB: un grande ritorno, subito in offerta su Banggood

Crediti: Xiaomi

Rispetto al capitolo precedente (qui trovi la nostra recensione), Redmi Soundbar RGB offre un look tutto nuovo: le forme squadrate della prima versione cedono il posto ad un design cilindrico, con una pratica manopola per controllare in volume ed una luce LED RGB posizionata verso il basso. La soundbar presenta uno stile minimale ed elegante, mentre i LED (una striscia di 16 luci) offrono fino a 5 tipi di effetti differenti; presenti all’appello due altoparlanti full-range al neodimio-ferro-boro ed un sistema di equalizzazione con 5 opzioni audio. Il dispositivo sfrutta la connettività Bluetooth 5.0 ed è presente un microfono integrato (può essere utilizzato anche per le chiamate).

Crediti: Xiaomi

La nuova Redmi Soundbar RGB arriva direttamente dalla costola di Xiaomi e debutta su Banggood in offerta con codice sconto: il prezzo scende a soli 50€, una cifra davvero niente male e vicinissima a quella del precedente modello. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

