OPPO Find X7 Ultra Satellite Edition ufficiale: la rete satellitare è piuttosto salata

Si chiama OPPO Find X7 Ultra Satellite Communications Edition, nome piuttosto articolato che indica la variante più costosa del top di gamma annuale del brand cinese. Venne annunciata in fase di presentazione della serie Find X7 di ultima generazione e adesso fa il suo debutto sul mercato: ecco cosa cambia e il suo prezzo di vendita.

OPPO Find X7 Ultra Satellite Communications Edition arriva sul mercato: ecco quanto costa

Crediti: OPPO

A differenza di altre compagnie che integrano la comunicazione satellitare su tutte le versioni del proprio flagship, OPPO ha deciso di renderla esclusiva di questa versione apposita di Find X7 Ultra. Disponibile nella versione Tailored Black con retro in pelle vegana e cuciture, questa versione presenta un blocco fotografico che si contraddistingue visivamente per una finitura a scacchiera al suo interno.

Per il resto, questo OPPO Find X7 Ultra Satellite Communications Edition ha la stessa scheda tecnica della versione standard, con schermo LTPO OLED da 6,82″ Quad HD+ a 120 Hz con luminosità fino a 4.500 nits, protezione Gorilla Glass Victus e IP68, Snapdragon 8 Gen 3, batteria da 5.000 mAh con ricarica 100W e wireless 50W, fotocamera da 50+50+50+50 MP con ultra-grandangolare, due teleobiettivi periscopiali e selfie camera da 32 MP.

L’altra unica differenza riguarda il taglio di memoria, disponibile nell’unica variante da 16 GB/1 TB, per un prezzo che in esclusiva per la Cina ammonta a 7.999 CNY, circa 1.025€, più costosa di circa 128€ rispetto alla 16/512 GB di Find X7 Ultra “liscio”.

