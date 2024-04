Febbre da Xiaomi SU7: boom di vendite e lunghe code per averla

Marzo 2024 è una data molto importante per la società di Lei Jun, che a distanza di tredici anni dal suo primo smartphone fa irruzione nell’industria automobilistica con Xiaomi SU7. E come fu per il primo Xiaomi 1, l’obiettivo della compagnia è il medesimo: rompere il mercato con un prodotto dalle specifiche pregiate ma dal prezzo più basso della concorrenza. Secondo il CEO, la prima auto elettrica Xiaomi ha il 90% delle caratteristiche migliori rispetto alla Tesla Model 3 pur costando qualche migliaio di dollari in meno, e il responso dei consumatori non ha tardato ad arrivare.

È record di vendite per la prima auto elettrica Xiaomi SU7, ecco quanto ci vuole per averla

Crediti: Xiaomi

Dopo aver registrato oltre 50.000 ordini in soli 27 minuti, la serie Xiaomi SU7 è arrivata a toccare 88.898 ordini nelle prime 24 ore, anche se c’è chi mostra un certo scetticismo verso la reale entità degli ordini. A differenza di altre compagnie come Tesla, Xiaomi (così come altri brand cinesi) permette ai suoi clienti di effettuare il preordine versando un deposito rimborsabile entro 7 giorni di 5.000 CNY, circa 640€. Questo vale per le versioni standard dell’auto elettrica, mentre chi decide di acquistare la Founders Edition (disponibile in soltanto 5.000 unità) deve versare un deposito di 20.000 CNY (circa 2.565€).

Dubbi a parte, chi è riuscito ad acquistare Xiaomi SU7 ed SU7 Max nella prima fase di vendita vedrà consegnare l’auto entro fine aprile, saltando a fine maggio per SU7 Pro. Il risultato di tutto questo fermento è che adesso i tempi di attesa per la consegna sono saliti dai 3 ai 7 mesi a seconda del modello che si vuole acquistare, con SU7 Max che verrà consegnata non prima di metà ottobre.

Xiaomi Auto ha come obiettivo quello di portare i suoi attuali 59 negozi in 29 città cinesi a 211 negozi in 39 città entro fine 2024, ma affinché possa soddisfare la quantità di ordini ricevuti servirà anche un’espansione della catena produttiva, specialmente se si considera che nel futuro prossimo è previsto il lancio del primo SUV elettrico Xiaomi.

