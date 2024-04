Redmi Buds 5A ufficiali con ANC e Bluetooth 5.4: mai visto un prezzo così!

In occasione del nuovo evento Smarter Living 2024, Xiaomi ha presentato in India vari prodotti tra dispositivi che conosciamo già (come Redmi Pad SE) e novità inedite. Tra queste troviamo le TWS Redmi Buds 5A, un paio di auricolari true wireless dallo stile semplice ma dal prezzo decisamente invitante!

Xiaomi presenta i nuovi auricolari true wireless Redmi Buds 5A: caratteristiche e prezzo

Le nuove Redmi Buds 5A sono il modello base della gamma di TWS della costola di Xiaomi (vanno ad affiancare le Buds 5 e Buds 5 Pro) e si presentano come una sorta di versione migliorata delle precedente Buds 4 Active. Tutti i modelli citati sono disponibili all’acquisto in Italia, quindi siamo fiduciosi anche per il debutto dei nuovi auricolari true wireless. Tornando a questi ultimi, si tratta di un modello con indossabilità in-ear, un corpo con stelo (dotato di controlli touch e certificazione IPX4) ed una custodia di ricarica a ciottolo.

Gli auricolari presentano la tecnologia Google Fast Pair ed ospitano driver dinamici da 12 mm; nonostante si tratti di un modello budget abbiamo la cancellazione attica del rumore ANC fino a 25 dB, la connettività Bluetooth 5.4 e la funzione AI ENC (per la riduzione intelligente del rumore in chiamata). Ovviamente non manca la modalità Trasparenza, che al contrario dell’ANC evita l’isolamento durante l’ascolto della musica. Per l’autonomia si parla di circa 30 ore senza ANC attivo (contando anche la custodia, fino a 5 ore con le sole cuffiette); inoltre la ricarica rapida garantisce fino a 90 minuti di riproduzione musicale con soli 10 minuti di carica (tramite Type-C). Ciliegina sulla torta è presente la modalità a bassa latenza fino 60 ms, utile per giochi e video. Le batterie sono unità da 440 mAh e da 34 mAh mentre le colorazioni disponibili sono due, Bass Black e Timeless White.

Le nuove TWS Redmi Buds 5A sono proposte ad un prezzo stracciato: solo 16€ al cambio attuale (1.499 INR) in promozione, poi si salirà a circa 33€ (ossia 2.999 INR) terminata l’iniziativa. Si tratta di una cifra assurda per le caratteristiche degli auricolari; come evidenziato poco sopra, finora tutte le TWS di Xiaomi e Redmi sono arrivate in Italia, quindi teniamo le dita incrociate anche per queste (sperando in un prezzo altrettanto stacciato).

