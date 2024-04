Nubia Z60 Ultra: l’edizione speciale dedicata a Van Gogh arriva in Italia

Il nuovo top di gamma targato Nubia ritorna ancora una volta in Italia, questa volta in un’edizione spettacolare che di certo farà gola agli appassionati del celebre artista olandese. Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition è la versione speciale dedicata alla Notte Stellata di Van Gogh, un capolavoro assoluto da tenere nel palmo della mano: ecco cosa sappiamo di questa novità, presto acquistabile anche in Italia.

Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition: la versione speciale dedicata a Van Gogh debutta anche in Italia

Crediti: Nubia

Dopo l’edizione Photographer, caratterizzata da un’estetica che richiama le vecchie macchine fotografiche, il flagship di Nubia ci regala un’ennesima aggiunta. Nubia Z60 Ultra Starry Night è la versione per gli amanti di Van Gogh, in particolare della sua Notte Stellata; il dispositivo guadagna una confezione a tema, un cover protettiva ed accessori realizzati per l’occasione. Inoltre il telefono stesso presenta una scocca differente, che richiama proprio la celebre opera di Van Gogh.

A cambiare è solo l’estetica mentre i dettagli tecnici restano invariati: il flagship monta uno schermo OLED BOE Q9+ da 6,8″ 1,5K a 120 Hz, è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 e è alimentato da ben 6.000 mAh di batteria, con tanto di ricarica da 80W. La fotocamera è un triplo modulo da 50 + 50 + 64 MP con OIS, sensore primario da 35 mm, ultra-grandangolare da 100° e teleobiettivo 3.3x. Infine, frontalmente trova spazio una selfie camera sotto il display (da 12 MP).

Crediti: Nubia

La nuova Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 28 aprile (dalle ore 14:00); il prezzo non è stato ancora svelato e non sappiamo se verrà mantenuto quello attuale. Gli utenti interessati possono iscriversi per l’accesso anticipato tramite il sito ufficiale di Nubia. In Cina la versione dedicata a Van Gogh è acquistabile solo nella configurazione da 16/512 GB, quindi se il prezzo resterà invariato dovrebbe essere di 899€. Ricordiamo che Nubia Z60 Ultra è disponibile in Italia sia in versione standard che nella variante Photographer Edition.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le