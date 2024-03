Nubia Z60 Ultra Photographer avrà funzioni AI al top, in stile Samsung Galaxy S24 Ultra

Similmente a quanto avvenuto lo scorso anno, la compagnia cinese si prepara a lanciare una versione speciale del suo ultimo top di gamma, con un occhio particolare al comparto fotografico. Nubia Z60 Ultra Photographer Edition punta a migliorare questo aspetto tramite l’intelligenza artificiale, ma questa non sarà l’unica aggiunta: ci saranno nuove funzioni AI che punteranno ad offrire un’esperienza di utilizzo ancora più semplice e potente.

Nubia Z60 Ultra Photographer Edition: cosa aspettarsi dalla nuova versione speciale con un’occhio all’AI

Crediti: Nubia

Lo scorso Z50 Ultra Photographer ha introdotto delle colorazioni nuove di zecca (con uno stile che richiama quello delle fotocamere tradizionali) ed un taglio di memoria superiore, ma senza stravolgimenti in termini di specifiche e funzionalità. Non sarà lo stesso con il nuovo Nubia Z60 Ultra Photographer Edition, in arrivo in Cina il prossimo 28 marzo. Stavolta ci saranno delle novità e stando a quanto annunciato dalla compagnia asiatica riguarderanno le funzioni di intelligenza artificiale. In termini estetici ci sarà una nuova versione con uno stile “da macchina fotografica”: probabilmente si tratterà della medesima soluzione vista a bordo di Z50 Ultra Photographer, ossia una scocca in vetro che sembra pelle (il pannello presenta una texture in pelle ma al tatto si tratta di vetro).

Crediti: Nubia

L’azienda ha già confermato che ci saranno delle aggiunte AI per la fotocamera, ma non si è sbottonata al riguardo. Sicuramente troveremo la cosiddetta AI Magic Function, che sarà in grado di “cogliere” gli intenti dell’utente nell’effettuare lo scatto e regolare l’elaborazione dell’immagine di conseguenza. Nel frattempo ha annunciato che ci saranno anche altre feature basate sull’intelligenza artificiale, come nel caso di AI Smart Voice (ancora non è chiaro il funzionamento) e la traduzione in tempo reale. Similmente a quanto visto con Samsung Galaxy S24 Ultra possiamo aspettarci la traduzione live di testi e chiamate ed altre caratteristiche che trasformeranno lo smartphone in un “traduttore portatile” (secondo quanto riportato dai teaser ufficiali).

Le varie specifiche tecniche di Nubia Z60 Ultra Photographer Edition non dovrebbero cambiare rispetto alla versione standard: avremo quindi uno schermo OLED BOE Q9+ da 6,8″ 1.5K a 120 Hz e 1.500 nit di luminosità di picco, lo Snapdragon 8 Gen 3, 6.000 mAh di batteria e la ricarica da 80W. Immancabile la tripla fotocamera da 50 + 50 + 64 MP con un sensore IMX800 con lunghezza focale da 18 mm, un ultra-wide e un teleobiettivo a periscopio con lunghezza focale da 85 mm e uno zoom ottico 3X.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le