Samsung Galaxy M55 ufficiale: SoC Qualcomm e selfie camera esagerata

Un nuovo modello si aggiunge al catalogo di fascia media dell’azienda: è Samsung Galaxy M55, e si presenta con specifiche che puntano molto sul comparto fotografico. Differentemente da altri recenti mid-range di Samsung, questa volta abbiamo a che fare con un modello che si muove grazie a un SoC Qualcomm anziché Exynos, ma questa non è l’unica novità che lo caratterizza.

Samsung Galaxy M55 arriva sul mercato: tutte le novità per la fascia media

Crediti: Samsung

Con misure pari a 163,9 x 76,5 x 7,8 mm e 180 grammi di peso, Samsung Galaxy M55 è disponibile nelle due colorazioni Dark Blue e Light Green. Non è certificato contro liquidi e polvere, e ha uno schermo Super AMOLED+ da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 385 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 1.000 nits e sensore d’impronte ottico.

Come anticipato, il SoC che lo alimenta è lo Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm, soluzione che prevede una CPU octa-core Kryo (1 x 2,4 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e una GPU Adreno 644. Il tutto è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD, e c’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W. Il software si basa su Android 14 e One UI 6 con 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, la connettività prevede dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB-C 2.0.

Uno dei punti forti di Samsung Galaxy M55 è il reparto multimediale: oltre agli speaker stereo Dolby Atmos, dietro c’è una tripla fotocamera da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro, mentre davanti una frontale da 50 MP f/2.4.

Samsung Galaxy M55 è disponibile in Brasile al prezzo di 2.699,10 BRL, pari a circa 500€, ma non è chiaro se e quando arriverà in Europa o se si limiterà ai mercati emergenti.

