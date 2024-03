iOS 18: ecco le novità in arrivo per l’app Apple Mappe

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete negli ultimi giorni, tra le tante novità in arrivo con iOS 18, Apple starebbe pensando anche a dei miglioramenti per l’app di navigazione Mappe. Su iPhone, infatti, con il prossimo aggiornamento del sistema operativo mobile potrebbero arrivare delle nuove funzioni che gli utenti da diverso tempo aspettavano.

Mappe di Apple potrebbe ottenere i percorsi personalizzati con iOS 18

Crediti: MacRumors

Stando alle informazioni emerse sul web, iOS 18 potrebbe portare nell’app Mappe di Apple la creazione di percorsi personalizzati, che da diverso tempo gli utenti richiedevano a gran voce. La funzionalità potrebbe essere disponibile, inizialmente, soltanto negli Stati Uniti per poi essere estesa globalmente nel corso degli anni successivi.

Le mappe topografiche, come quelle presenti su watchOS 10, inoltre dovrebbero arrivare finalmente nel resto del mondo: al momento, purtroppo, non sono ancora noti i paesi che potrebbero ricevere il supporto per questo tipo di funzionalità, quindi che dovremo attendere il WWDC 24 per scoprire maggiori informazioni a riguardo.

