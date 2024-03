iPhone aggiornati senza aprire la scatola: “Presto” sta arrivando negli Apple Store

Aggiornamento 25/03: la nuova tecnologia che permetterebbe di aggiornare gli iPhone senza rimuoverli dalla scatola sembra essere in dirittura d’arrivo negli Apple Store. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’artico.

Conosciamo tutti la fastidiosa operazione di dover installare grandi aggiornamenti non appena acquistato un nuovo dispositivo, impendendoci di “giocarci” subito come vorremmo. Una sensazione che deve conoscere bene anche Apple, che ha deciso di eliminare il problema alla radice con una nuova tecnologia portata direttamente all’interno degli Apple Store.

Gli iPhone appena acquistati saranno già aggiornati all’ultima versione di iOS

Crediti: Apple

Mark Gurman, nella sua consueta newsletter di Bloomberg, ha condiviso con gli utenti le ultime notizie su un nuovo dispositivo in arrivo in tutti i negozi di Apple. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di una sorta di pad wireless in grado di inviare agli iPhone ancora nella loro scatola un segnale di accensione, di aggiornamento e di conseguenza di spegnimento.

In questo modo, gli impiegati degli Apple Store potranno facilmente tenere aggiornati tutti i dispositivi presenti in magazzino, consentendo a chi acquista un nuovo iPhone di evitare la trafila di installazione degli aggiornamenti ed avere subito accesso all’ultima versione di iOS.

Potrebbe sembrare banale, ma questo aggiornamento dell’esperienza utente mostra ancora una volta quanto Apple sia attenta ai bisogni dei propri clienti, anche in una situazione come questa.

Aggiornamento 25/03: il sistema “Presto” arriverà negli Apple Store ad aprile?

Crediti: Apple

Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, è tornato a parlare del rivoluzionario sistema di Apple che permetterà di aggiornare il software di sistema degli smartphone senza mai rimuoverli dalla loro confezione originale. Questo sistema è conosciuto internamente con il nome di “Presto” e permetterà agli Apple Store di vendere iPhone sempre aggiornati all’ultima versione di iOS disponibile.

Secondo Gurman, l’installazione del nuovo servizio all’interno degli store ufficiali dovrebbe avvenire già nel corso del mese di aprile 2024: il sistema assomiglierebbe ad una scatola delle scarpe, in cui tramite MagSafe e altre tecnologie wireless l’iPhone viene aggiornato senza aprire la confezione di vendita. L’obiettivo, a quanto pare, è fornire “Presto” a tutti gli Apple Store entro l’inizio dell’estate.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le