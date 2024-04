Xiaomi SU7: aumentano le vendite, e Tesla abbassa i prezzi

In questi giorni sono ufficialmente partite le consegne della Xiaomi SU7, la prima auto elettrica lanciata dalla compagnia di Lei Jun che in poche ore ha riscosso un grosso successo, sia mediatico che commerciale. Per il suo ingresso nell’industria automobilistica, Xiaomi ha deciso di realizzare un veicolo non propriamente low-cost, optando comunque per un prodotto meno costoso della media e con specifiche anche più avanzate della concorrenza, Tesla in primis.

Xiaomi parla dell’andamento delle vendite della sua prima auto elettrica SU7

Crediti: Xiaomi

Poco dopo la messa in vendita, Xiaomi SU7 ha riscosso quasi 100.000 ordini in 1 giorno, con tempi di attesa di svariati mesi per ricevere il modello acquistato, specialmente quello più costoso SU7 Max. Adesso che sono iniziate le consegne, Xiaomi ha parlato di come i numeri di vendita abbiano superato le previsioni. Durante una recente diretta su Douyin (la versione cinese di TikTok), il co-fondatore Lei Jun ha parlato di ordini 3/5 volte superiori a quanto l’azienda aveva preventivato, con la catena di produzione che sta intensificando i lavori per soddisfare la richiesta.

Xiaomi SU7 ha un prezzo di partenza di 215.900 CNY (27.636€) per il modello base, 245.900 CNY (31.477€) per il modello SU7 Pro e 299.900 CNY (38.389€) necessari per SU7 Max. Per chi ha ordinato versioni personalizzate di Xiaomi SU7 ed SU7 Max, le consegne partiranno da fine aprile, mentre quelle di SU7 Pro partiranno a fine maggio. Dal 3 aprile, invece, partiranno le consegne della versione Founders Edition, di cui sono disponibili solamente 5.000 unità.

Questi risultati non stanno passando inosservati agli occhi dei competitor, uno su tutti Tesla, che proprio in queste ore ha ufficialmente tagliato i prezzi dei suoi veicoli in Cina, dove la concorrenza è sempre più agguerrita; Tesla Model 3 ha ricevuto un taglio di 14.000 CNY (circa 1.816€), per un prezzo di vendita che parte da 231.900 CNY (circa 30.704€).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le