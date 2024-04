È tempo di Xiaomi Band 9: la nuova smartband sta arrivando

Aggiornamento 05/04: la futura smartband Xiaomi si avvicina, come svelano le certificazioni, trovate i dettagli nell’articolo.

Quando si parla di Xiaomi ci sono alcuni prodotti che sono imprescindibili per un Mi Fan e tra questi, ovviamente, c’è l’iconica smartband del brand cinese. A distanza di quasi un anno dal debutto dell’ultimo capitolo, ecco fare capolino i primissimi dettagli in merito a Xiaomi Band 9 e la sua controparte con NFC: entrambi i dispositivi sono stati certificati in patria.

Xiaomi Band 9 e Band 9 NFC certificate: ecco quando potrebbero arrivare

Crediti: Xiaomi

Per ora non ci sono né immagini né dettagli sulle caratteristiche della prossima incarnazione del fitness tracker di Xiaomi. I due modelli sono stati certificati con le sigle M2345B1 e M2346B1 ma non è dato di sapere altro, a parte il fatto che avremo sia Xiaomi Band 9 che Band 9 NFC (come da tradizione per quanto riguarda il mercato asiatico).

Crediti: Thetechoutlook

Tuttavia, la comparsa in questo database indica il periodo d’uscita: molto probabilmente il lancio della nuova generazione avverrà nel corso del mese di aprile, quindi a un anno di distanza da Xiaomi Band 8. Il fitness tracker è arrivato anche in Italia (qui trovate la nostra recensione), anche in versione Pro: diamo per scontato che anche la nuova generazione sarà lanciata in Italia (ma bisognerà pazientare almeno fino alla seconda metà dell’anno).

La smartband di nona generazione è stata certificata anche dall’ente IMDA di Singapore, anche stavolta con la sigla M2345B1, il ché ci aiuta a capire che il suo lancio è ormai prossimo a diventare pubblico.

Crediti: IMDA

Quasi sicuramente Xiaomi Band 9 riproporrà il design a capsula che ha reso iconica la serie, ma con il nuovo sistema di aggancio dei cinturini visto a bordo di Band 8 (più tradizionale rispetto al passato). Impossibile non aspettarsi uno schermo AMOLED con Always-On e luminosità automatica, magari più grande della soluzione da 1,62″ vista a bordo dell’attuale modello. Di certo ritroveremo la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il corpo in metallo e il supporto a tante modalità sportive, il cardiofrequenzimetro e il monitoraggio dei valori SpO2. Come visto dalla certificazione ci sarà una versione con NFC mentre è da escludere il GPS (potrebbe restare una funzione esclusiva della variante Pro).

