I migliori regali Huawei per la Festa della Mamma: sconti -30%, flash sale e Coupon Esclusivo!

Uno dei momenti più sentiti dell’anno è in dirittura d’arrivo ma con Huawei Store le occasioni partono già da ora. La Festa della Mamma è una delle celebrazioni più amate al mondo e sappiamo tutti bene il perché: se stai pensando ad un regalo tech – in un mondo sempre più smart, ormai lo sono anche le mamme! – allora scegli uno dei prodotti dell’ecosistema Huawei. Ci sono tantissime soluzioni tra cui scegliere, ovviamente con un occhio al risparmio grazie alla nuova promozione!

Buona Festa della Mamma da Huawei: tanti regali tech tra cui scegliere, con sconti imperdibili e tante offerte lampo

L’iniziativa di Huawei Store dedicata alla Festa della Mamma dura fino al 12 maggio: il culmine è proprio il fatidico giorno, quindi hai ancora un po’ di tempo per pensare ad un regalo tech con i fiocchi. L’ecosistema Huawei è la scelta perfetta, che combina tecnologia, stile e usabilità, ma l’imbarazzo della scelta resta! Durante tutto il periodo promozionale trovi sconti fino al 30% ed è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo grazie al nostro Coupon Esclusivo, valido su tutti i prodotti: basta inserire il codice “AGIALLMA12” nell’apposito spazio per ricevere uno sconto aggiuntivo del 12%.

Ma quali sono i migliori regali tech Huawei per la Festa della Mamma? Sicuramente il punto di partenza ideale è Huawei Watch GT 4 in versione Mother’s Day Special Package. L’indossabile viene proposto con uno speciale bundle in edizione limitata, in tre versioni.

Bellissimo ed elegante, ricco di funzioni per la salute ed il fitness: questo è Huawei Watch GT 4. Uno smartwatch raffinato (specialmente nella versione da 41 mm, dedicata al pubblico femminile), dotato di un design iconico, compatibile con dispositivi Android e iOS e con una straordinaria durata della batteria fino a 2 settimane. Il monitoraggio avanzato della salute 24h aiuta a tenere sotto controllo i vari parametri (frequenza cardiaca, SpO2, stress), mentre le funzioni legate all’allenamento sono una manna dal cielo per gli utenti più in movimento. Il dispositivo offre uno schermo AMOLED tondo da 1,32″, tanti quadranti tra cui scegliere, il supporto alle chiamate Bluetooth e la massima fluidità.

Non mancano altri indossabili in promozione, ma se preferisci alzare il tiro (per una mamma tech a tutto tondo) allora Huawei MateBook D 16 2024 è la risposta giusta. Il notebook premium scende ad un prezzo assurdo: solo 527,1€ utilizzando il nostro coupon AGIALLMA12. Si tratta del portatile più conveniente del momento, grazie all’ampio schermo FullView da 16″, al processore Intel Core i5 12450H (con 8/512 GB di memorie) e alla tastiera full size retroilluminata (con tanto di tastierino numerico). Un modello elegante e leggero, realizzato in metallo ed equipaggiato con una batteria ad alta capacità, una fotocamera con AI FollowCam (per videochiamate impeccabili) e la massima sicurezza, con il lettore d’impronte digitali integrato.

Per le mamme amanti della buona musica, gli auricolari true wireless Huawei FreeClip sono in promo a soli 169€ con Huawei Band 8 in regalo (il codice AGIZFCQ2 permette di ricevere uno sconto di 30€). Fresche di lancio, queste particolari TWS sono il primo modello del brand dotato di vestibilità open ear e presentano uno stile unico (e già iconico): il look a forma di orecchino (con design clip-on) garantisce un’aderenza sicura ed è possibile ascoltare i propri artisti preferiti con una qualità al top e senza isolarsi totalmente dall’ambiente circostante (utilissimo in ogni contesto).

Le offerte dedicate alla Festa della Mamma comprendono anche i nuovissimi smartphone della serie Nova 12, presentati in Italia da pochissimo. L’intera gamma è in sconto grazie al nostro coupon AGIALLMA12; inoltre per ogni modello si riceverà in regalo un paio di auricolari true wireless Huawei FreeBuds SE 2. Si parte da Nova 12i, a soli 245,5€, per poi passare a Nova 12 SE, in promozione a 333,5€. Infine anche il maggiore del trittico scende di prezzo: Huawei Nova 12s è acquistabile a 439€, anche a rate (con Klarna). I nuovi smartphone della serie Nova si distinguono per stile e prestazioni e la punta è rappresentata proprio dal modello 12s. Si tratta di un telefono elegantissimo, caratterizzato da un corpo leggero e sottile (168 grammi e 6,88 mm) ed una cover con colori straordinari ed un anello Star Orbit (elemento decorativo posizionato nel modulo fotografico) che brilla e risplende come fosse un gioiello.

Insomma, i regali tech di Huawei sono la migliore scelta per lasciare a bocca aperta in occasione della Festa della Mamma: stile, performance, funzioni intelligenti e tantissimo altro, a prezzi super convenienti. Dai un’occhiata alla pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutti i prodotti dell’ecosistema Huawei in promo. Infine segnaliamo un’ulteriore aggiunta, ossia l’iniziativa Flash Sale Weekly: si tratta di una settimana di offerte lampo dal 22 al 28 aprile, con varie occasioni a prezzo speciale e ovviamente è possibile utilizzare il nostro Coupon Esclusivo AGIALLMA12!

MateBook D16 2024 (13th, i5 16 GB/1 TB) a 703.1€

MatePad 11 2023 (WiFi, 8/128 GB)a 289.5€ + M Pencil in regalo

+ M Pencil in regalo FreeBuds 5 a 104.7€

Watch GT 3 46 mm Fashion Brown a 139.92€

Watch GT 3 Pro 43 mm White Ceramic con While Ceramic Strap a 315.9€ + FreeBuds SE 2 in regalo

+ FreeBuds SE 2 in regalo FreeBuds Pro 2 a 113.5€

Watch FIT 2 Milanese Strap a 122.3€

Watch GT 3 42 mm Active Black a 122.3€

Watch GT 3 46 mm Elite stainless a 157.5€

Contenuto realizzato in collaborazione con Huawei.

